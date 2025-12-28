मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 10:58:56 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 10:58:56 AM (IST)
    जाह्नवी कपूर को निशाना बनाने के आरोपों पर ध्रुव राठी का पलटवार, कहा- '...... स्वीकार किया है '
    ध्रुव राठी का पलटवार(फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क। यूट्यूबर Dhruv Rathee का ‘फेक ब्यूटी’ विषय पर बनाया गया वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहस का कारण बना हुआ है। इस वीडियो में उन्होंने सेलेब्रिटीज की प्लास्टिक सर्जरी और उसके सामाजिक प्रभाव पर चर्चा की है। वीडियो के थंबनेल में बदलाव को दिखाने के लिए Janhvi Kapoor की पहले और बाद की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया।

    क्यों उठे सवाल

    वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि ध्रुव राठी ने जानबूझकर जाह्नवी कपूर को निशाना बनाया है, क्योंकि इससे पहले एक्ट्रेस ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में पोस्ट साझा की थी। इसी दावे के चलते दोनों को जोड़कर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।


    ध्रुव राठी ने दी सफाई

    इस पूरे विवाद पर ध्रुव राठी ने एक अलग वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। वीडियो की शुरुआत में उन्होंने एक वायरल पोस्ट पढ़ी, जिसमें लिखा था कि जाह्नवी कपूर के पोस्ट के बाद उनकी खूबसूरती पर सवाल उठाते हुए वीडियो बनाया गया। इस पर जवाब देते हुए राठी ने कहा कि लोग बिना सोचे-समझे सोशल मीडिया पोस्ट्स पर भरोसा कर लेते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जिस दिन जाह्नवी कपूर की पोस्ट आई, उसी दिन उन्होंने अपना वीडियो अपलोड किया था, जो पहले से तैयार था।

    उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने खुद बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में कंटेंट बनाया है, ऐसे में किसी को परोक्ष रूप से निशाना बनाने का सवाल ही नहीं उठता। उनका कहना था कि अगर उन्हें किसी की आलोचना करनी होती है तो वह खुलकर करते हैं।

    फोटो इस्तेमाल करने की वजह

    ध्रुव राठी ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरा वीडियो प्लास्टिक सर्जरी और उसके असर पर केंद्रित था, न कि किसी एक्ट्रेस की व्यक्तिगत आलोचना पर। थंबनेल में जाह्नवी कपूर की तस्वीर इसलिए इस्तेमाल की गई क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कॉस्मेटिक सर्जरी को स्वीकार किया है, जबकि कई अन्य अभिनेत्रियां इस पर खुलकर बात नहीं करतीं। फिलहाल, जाह्नवी कपूर की ओर से इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

