Dhurandhar box office collection: धुरंधर की सुनामी, चौथे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क। करीब छह साल पहले उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक से पहचान बनाने वाले फिल्ममेकर Aditya Dhar ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी की है। उनकी नई फिल्म Dhurandhar इन दिनों सिनेमाघरों में लगातार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रही है और भारत ही नहीं, विदेशी बाजारों में भी फिल्म की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही।

एक्शन और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का भी जबरदस्त समर्थन मिला है। IMDb पर 8.6 की रेटिंग हासिल कर चुकी धुरंधर इस साल की सबसे चर्चित एक्शन थ्रिलर फिल्मों में गिनी जा रही है। पहले दिन 28 करोड़ रुपये की मजबूत ओपनिंग के बाद फिल्म की कमाई में लगातार इजाफा हुआ और चौथे हफ्ते में भी यह 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर रही है।