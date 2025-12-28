Dhurandhar box office collection: धुरंधर की सुनामी, चौथे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई

मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 09:37:19 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 09:37:19 AM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। करीब छह साल पहले उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक से पहचान बनाने वाले फिल्ममेकर Aditya Dhar ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी की है। उनकी नई फिल्म Dhurandhar इन दिनों सिनेमाघरों में लगातार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रही है और भारत ही नहीं, विदेशी बाजारों में भी फिल्म की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही।

    एक्शन और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का भी जबरदस्त समर्थन मिला है। IMDb पर 8.6 की रेटिंग हासिल कर चुकी धुरंधर इस साल की सबसे चर्चित एक्शन थ्रिलर फिल्मों में गिनी जा रही है। पहले दिन 28 करोड़ रुपये की मजबूत ओपनिंग के बाद फिल्म की कमाई में लगातार इजाफा हुआ और चौथे हफ्ते में भी यह 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर रही है।


    घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बनाया दबदबा

    5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर को अब 23 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर Jawan को पीछे छोड़ दिया है, जो Shah Rukh Khan की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल थी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, धुरंधर अब भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है।

    वर्ल्डवाइड कमाई ने बढ़ाई हलचल

    फिल्म ने 22 दिनों में दुनिया भर में लगभग 1027 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। शुरुआती ट्रेंड्स के अनुसार, 23वें दिन भारत से करीब 20 करोड़ रुपये और ओवरसीज मार्केट से लगभग 5 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। इस हिसाब से फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1050 करोड़ रुपये के पार जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह Pathaan के 1050.3 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगी।

    अब नजर पुष्पा 2 पर

    भारतीय बॉक्स ऑफिस की बात करें तो धुरंधर ने 22वें दिन तक 685 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया था, जो शनिवार की कमाई जोड़ने के बाद करीब 705 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसके साथ ही फिल्म दूसरे स्थान पर काबिज हो गई है। अब अगला लक्ष्य सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म Pushpa 2 का रिकॉर्ड है।

