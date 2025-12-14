Dhurandhar Box Office Day 9: ‘धुरंधर’ ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर तूफान, नौवें दिन फिल्म ने तोड़े रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क। आदित्य धर की बहुप्रतीक्षित स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त असर दिखा रही है। फिल्म में रणवीर सिंह ने हमजा का किरदार निभाया है, जो रहमान डकैत के गिरोह में शामिल होता है। वहीं अक्षय खन्ना अपनी मौजूदगी और परफॉर्मेंस से दर्शकों को खासा प्रभावित कर रहे हैं।

भले ही फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली हो, लेकिन दर्शकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। महज आठ दिनों में ‘धुरंधर’ ने ‘वॉर 2’ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, पहले सप्ताह में फिल्म ने 207.25 करोड़ रुपये की कमाई की। दूसरे सप्ताह की शुरुआत और भी मजबूत रही और दूसरे शुक्रवार को कलेक्शन में 20.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 32.5 करोड़ रुपये जोड़े गए। इसके साथ घरेलू कलेक्शन 239.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

भारत में ग्रॉस कलेक्शन 287.75 करोड़ रुपये रहा, जबकि विदेशों से 85 करोड़ रुपये आए। इस तरह फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस अब 372.75 करोड़ रुपये हो चुका है।

9वें दिन भी नहीं थमी रफ्तार

28 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग के बाद ‘धुरंधर’ ने नौवें दिन भी कमाई के मोर्चे पर झंडे गाड़ दिए। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड्स के अनुसार, फिल्म ने 9वें दिन करीब 53 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसके साथ कुल कमाई 291.81 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

क्या है फिल्म की कहानी

आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म कई वास्तविक जियो-पॉलिटिकल घटनाओं से प्रेरित है। कहानी में 1999 का आईसी-814 अपहरण, 2001 का संसद हमला, 2008 के मुंबई हमले, 2012 का फेक करेंसी संकट और ऑपरेशन लयारी जैसे गुप्त अभियानों की झलक देखने को मिलती है, जिसमें खुफिया एजेंसियों और आपराधिक गिरोहों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों को दिखाया गया है।