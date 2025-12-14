मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ‘अगर मैं मर गई तो?’ वन-नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, अबॉर्शन करवाने को लेकर बताया दर्दनाक किस्सा

    फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसी अभिनेत्रियां होती हैं, जो अपनी निजी जिंदगी के सबसे संवेदनशील पलों को भी बिना झिझक दुनिया के सामने रखती हैं। चलिए आज हम बॉलीवुड के चौंकाने वाले एक घटना के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे एक एक्ट्रेस वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 10:52:47 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 10:52:47 AM (IST)
    ‘अगर मैं मर गई तो?’ वन-नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, अबॉर्शन करवाने को लेकर बताया दर्दनाक किस्सा
    वन-नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस

    HighLights

    1. वन-नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी बॉलीवुड एक्ट्रेस
    2. अबॉर्शन करवाने को लेकर बताया दर्दनाक किस्सा
    3. शाहिद कपूर के साथ भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं

    एंटरटेनमेंट डेस्क। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसी अभिनेत्रियां होती हैं, जो अपनी निजी जिंदगी के सबसे संवेदनशील पलों को भी बिना झिझक दुनिया के सामने रखती हैं। ऐसी ही एक अदाकारा हैं कुब्रा सैत (Kubbra Sait), जो अपनी बेबाकी और ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं।

    ‘सेक्रेड गेम्स’ से पहचान बनाने वाली कुब्रा सैत न सिर्फ एक अभिनेत्री, बल्कि मॉडल और लेखिका भी हैं। 41 वर्षीय एक्ट्रेस ने साल 2022 में अपनी किताब ओपन बुक: नॉट अ क्वाइट मेमोइर(Open Book: Not Quite a Memoir) लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई अनसुने अनुभव साझा किए थे।


    खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रही थीं कुब्रा

    कुब्रा ने अपनी किताब में खुलासा किया था कि साल 2013 में वह एक वन-नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थीं, जिसके बाद उन्हें गर्भपात कराना पड़ा। अब एक बार फिर उन्होंने इस मुश्किल दौर पर बात की है। बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “जब मैंने अबॉर्शन करवाया, तब मैं खुद को बिल्कुल भी मजबूत नहीं मानती थी। मैं इसे आगे बढ़ाने की हालत में नहीं थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कह सकूं कि अगर मैं यह फैसला नहीं लूंगी, तो मुझे इसके साथ जीना होगा।”

    अकेले जाकर करवाया था अबॉर्शन

    कुब्रा सैत ने आगे बताया कि उस वक्त वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं। “मैं खुद को बहुत कमजोर और खाली महसूस कर रही थी। मुझे लगता था कि मैं इसके काबिल ही नहीं हूं। लेकिन वक्त के साथ मुझे यह समझ आया कि अपने लिए फैसला लेना ही असली ताकत थी। मैंने सामाजिक और रूढ़िवादी सोच को तोड़ा। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और अकेले ही गर्भपात करवाया।”

    दोस्त को बाद में दी थी जानकारी

    एक्ट्रेस ने बताया कि अबॉर्शन के कुछ हफ्तों बाद उन्होंने यह बात अपनी एक करीबी फीमेल फ्रेंड को बताई थी। जब दोस्त ने शिकायत की कि वह उससे दूरी बना रही हैं, तब कुब्रा ने यह राज साझा किया। “जब उसने कहा, ‘किसने गर्भपात करवाया? तुमने?’ तब मुझे और उसे दोनों को इस बात की गंभीरता समझ आई और मैं रो पड़ी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने यह सब अकेले झेला है और किसी को नहीं पता कि मैं किस दौर से गुजरी हूं।”

    डर के साये में लिया था फैसला

    कुब्रा सैत ने बताया कि अबॉर्शन से पहले उन्हें गहरा डर सता रहा था। उस समय को याद करते हुए उन्होंने कहा,“मेरे मन में यही चल रहा था कि अगर मैं मर गई तो? आप यह फैसला बिल्कुल अकेले लेते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता, किसी को परवाह नहीं होती। यह जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है और आपको नहीं पता कि इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा।”

    इसे भी पढ़ें- Bollywood का यह एक्टर है Gay, वन-नाइट स्टैंड और ब्लैकमेल के बाद खुलासा, प्राइवेट डिटेक्टिव ने बताई सच्चाई

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.