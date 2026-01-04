मेरी खबरें
    फिल्ममेकर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। रिलीज को एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन फिल्म की कमाई की रफ्तार अब भी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 02:24:10 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 02:24:10 PM (IST)
    30 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर Dhurandhar का दबदबा कायम, वर्ल्डवाइड कमाई ने चौंकाया
    बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का जलवा कायम

    एंटरटेनमेंट डेस्क। फिल्ममेकर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। रिलीज को एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन फिल्म की कमाई की रफ्तार अब भी थमी नहीं है। खास बात यह है कि खाड़ी देशों में बैन झेलने के बावजूद धुरंधर वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।

    छुट्टी का दिन हो या सामान्य वीकडे, धुरंधर हर दिन मजबूत कारोबार कर रही है। भले ही फिल्म की ओपनिंग जवान और पठान जैसी फिल्मों से कम रही हो, लेकिन 30 दिनों में इसकी कुल कमाई ने सभी को चौंका दिया है। ताजा वर्ल्डवाइड आंकड़े इसकी कामयाबी की कहानी खुद बयां कर रहे हैं।


    विदेशी बाजार में भी बरकरार क्रेज

    3 जनवरी 2026 को धुरंधर को रिलीज हुए 30 दिन पूरे हो गए। इसके बावजूद दर्शकों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है। यह उत्साह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म का दबदबा कायम है। 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी इस फिल्म ने 30वें दिन यानी शनिवार को भी डबल डिजिट में कारोबार किया।

    दुनियाभर की कमाई का ताजा आंकड़ा

    बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, धुरंधर ने अपने पांचवें शनिवार को दुनियाभर में 13 करोड़ रुपये की कमाई की। शुक्रवार तक फिल्म का कुल कलेक्शन 1203 करोड़ रुपये था, जबकि शनिवार की कमाई जोड़ने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 1217.92 करोड़ रुपये पहुंच गया है। ओवरसीज मार्केट से अब तक फिल्म 265.38 करोड़ रुपये का बिजनेस कर चुकी है। शनिवार के मजबूत कलेक्शन को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि रविवार को कमाई का आंकड़ा और ऊपर जा सकता है।

