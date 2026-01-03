रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने रचा इतिहास, 1100 करोड़ के पार हुई कमाई, 'छावा' और 'जवान' को पीछे छोड़ बनी नंबर 1

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद आदित्य धर की मेगा-ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' ने अब डिजिटल टिकट बुकिंग के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर ₹1100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार किया है, बल्कि टिकट प्लेटफॉर्म BookMyShow पर सबसे ज्यादा बिकने वाली बॉलीवुड फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर लिया है।

'छावा' और 'जवान' को पीछे छोड़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'धुरंधर' ने BookMyShow पर अब तक 1.3 करोड़ से ज्यादा टिकट बेचे हैं। इस कामयाबी के साथ फिल्म ने पिछले साल की ब्लॉकबस्टर 'छावा' (1.2 करोड़ टिकट) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब इस लिस्ट में शाहरुख खान की 'जवान' (1.2 करोड़) तीसरे और 'स्त्री 2' (1 करोड़) चौथे पायदान पर खिसक गई हैं। हालांकि, भारतीय सिनेमा के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' (2 करोड़ टिकट) अब भी शीर्ष पर बनी हुई है।

3.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं फिल्म ट्रेड एनालिस्ट्स के अनुसार, फिल्म की कुल टिकट बिक्री का लगभग एक-तिहाई हिस्सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आया है। पूरे भारत में अब तक 'धुरंधर' के 3.5 करोड़ से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। इसमें से करीब 2 करोड़ से ज्यादा टिकट सिनेमाघरों की खिड़की (स्पॉट बुकिंग) से खरीदे गए हैं। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹886 करोड़ से अधिक का शुद्ध कलेक्शन कर लिया है। यह भी पढ़ें- Dhurandhar Collection Day 28: न्यू ईयर पर फिर गरजा ‘धुरंधर’, बॉक्स ऑफिस पर कर दी तगड़ी कमाई जासूसी और गैंगवार की सच्ची कहानी फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह इसकी ग्रिपिंग स्टोरी है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में रणवीर सिंह एक भारतीय जासूस की भूमिका में हैं, जो पाकिस्तान के लियारी में एक बलूच गैंग के बीच घुसपैठ करता है। अक्षय खन्ना ने खूंखार गैंगस्टर रहमान बलूच का किरदार निभाया है, जबकि आर माधवन और अर्जुन रामपाल ने भी अहम भूमिकाओं से फिल्म में जान फूंकी है।