नए साल पर Dhurandhar का महा-धमाका... अब OTT पर रिलीज होगी फिल्म, जानें तारीख और प्लेटफॉर्म

एंटरटेनमेंट डेस्क। सिनेमाघरों में 'Dhurandhar' की सुनामी अभी थमी भी नहीं है कि मेकर्स ने इसके ओटीटी रिलीज की घोषणा कर प्रशंसकों को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म अब घर बैठे दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है।

नेटफ्लिक्स पर इस दिन देगी दस्तक 'ओटीटी प्ले' की रिपोर्ट के अनुसार, 30 जनवरी 2026 को फिल्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम की जाएगी। आमतौर पर फिल्में रिलीज के 4-6 हफ्तों के भीतर ओटीटी पर आ जाती हैं, लेकिन धुरंधर की शानदार कमाई को देखते हुए इसके डिजिटल प्रीमियर की तारीख को बेहद सोच-समझकर चुना गया है। 30 जनवरी से दर्शक इस मेगा-ब्लॉकबस्टर का आनंद घर बैठे ले सकेंगे।