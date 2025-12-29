मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नए साल पर Dhurandhar का महा-धमाका... अब OTT पर रिलीज होगी फिल्म, जानें तारीख और प्लेटफॉर्म

    सिनेमाघरों में 'Dhurandhar' की सुनामी अभी थमी भी नहीं है कि मेकर्स ने इसके ओटीटी रिलीज की घोषणा कर प्रशंसकों को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। रणवीर सिंह, ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 07:40:16 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 07:40:16 PM (IST)
    नए साल पर Dhurandhar का महा-धमाका... अब OTT पर रिलीज होगी फिल्म, जानें तारीख और प्लेटफॉर्म
    नए साल पर Dhurandhar का महा-धमाका

    एंटरटेनमेंट डेस्क। सिनेमाघरों में 'Dhurandhar' की सुनामी अभी थमी भी नहीं है कि मेकर्स ने इसके ओटीटी रिलीज की घोषणा कर प्रशंसकों को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म अब घर बैठे दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है।

    नेटफ्लिक्स पर इस दिन देगी दस्तक

    'ओटीटी प्ले' की रिपोर्ट के अनुसार, 30 जनवरी 2026 को फिल्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम की जाएगी। आमतौर पर फिल्में रिलीज के 4-6 हफ्तों के भीतर ओटीटी पर आ जाती हैं, लेकिन धुरंधर की शानदार कमाई को देखते हुए इसके डिजिटल प्रीमियर की तारीख को बेहद सोच-समझकर चुना गया है। 30 जनवरी से दर्शक इस मेगा-ब्लॉकबस्टर का आनंद घर बैठे ले सकेंगे।


    बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ सफर: 1100 करोड़ पार

    फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो आंकड़े पेश किए हैं, वे चौंकाने वाले हैं...

    • घरेलू कलेक्शन: भारत में फिल्म अब तक 730 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुकी है।

    • वर्ल्डवाइड कलेक्शन: वैश्विक स्तर पर फिल्म ने 1100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

    • बनाया कीर्तिमान: धुरंधर अब भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में यह शाहरुख खान की 'जवान' के वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगी।

    अगले पार्ट की भी घोषणा

    फिल्म की लोकप्रियता का आलम यह है कि यह साउथ सिनेमा की बड़ी फिल्मों पर भी भारी पड़ रही है। प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 'धुरंधर' का अगला भाग भी पाइपलाइन में है। मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट भी साझा कर दी है, फिल्म का सीक्वल 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगा।

    यह भी पढ़ें- बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की सुनामी, रणवीर सिंह की फिल्म ने विदेशों में गाड़े झंडे, 24 दिनों में कमाए ₹237 करोड़ से ज्यादा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.