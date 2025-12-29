बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की सुनामी, रणवीर सिंह की फिल्म ने विदेशों में गाड़े झंडे, 24 दिनों में कमाए ₹237 करोड़ से ज्यादा

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों निर्देशक आदित्य धर की स्पाई-थ्रिलर 'धुरंधर' का जबरदस्त जलवा देखने को मिल रहा है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने न केवल भारतीय बाजार में बल्कि विदेशी जमीं (Overseas) पर भी कमाई के झंडे गाड़ दिए हैं। रिलीज के चौथे हफ्ते में भी फिल्म की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे यह साफ है कि वैश्विक दर्शकों को रणवीर सिंह का 'स्पाई' अवतार बेहद पसंद आ रहा है।

आइए जानते हैं फिल्म के ताजा आंकड़ों और इसके सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों के बारे में: विदेशी बाजार में 'धुरंधर' की दहाड़ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'धुरंधर' को आज रिलीज हुए 24 दिन बीत चुके हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने विदेशी मार्केट में 237.84 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है। यह किसी भी भारतीय स्पाई-थ्रिलर के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।