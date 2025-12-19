'सिनेमा प्रेमियों के लिए चेतावनी है Dhurandhar...', राम गोपाल वर्मा ने फिल्म का किया रिव्यू, जानें क्यों बताया इसे टर्निंग प्वाइंट

एंटरटेनमेंट डेस्क। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर इन दिनों हर ओर चर्चा में है। दर्शकों और समीक्षकों से मिल रही सराहना के बीच अब फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने भी इस फिल्म की खुलकर तारीफ की है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट करार दिया है।
राम गोपाल वर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट पर धुरंधर को लेकर लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव नहीं, बल्कि सोच और प्रस्तुति के स्तर पर एक क्रांतिकारी बदलाव है। वर्मा के मुताबिक, धुरंधर ने यह साबित कर दिया है कि सिनेमा में सिर्फ बड़े स्केल से नहीं, बल्कि दमदार विजन और गहरी समझ से इतिहास रचा जा सकता है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि इस फिल्म की सफलता इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है कि अब उसे खुद को और विकसित करना होगा।
वर्मा ने आदित्य धर की फिल्ममेकिंग की खासियतों पर बात करते हुए लिखा कि वह सीन नहीं, बल्कि किरदारों और दर्शकों की मानसिक स्थिति को गढ़ते हैं। उनकी फिल्में ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करतीं, बल्कि पहले ही फ्रेम से दर्शक को अपने साथ जोड़ लेती हैं। यही वजह है कि दर्शक केवल कहानी का गवाह नहीं रहता, बल्कि उसका हिस्सा बन जाता है।
राम गोपाल वर्मा की इस सराहना पर आदित्य धर ने भी भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि अगर यह ट्वीट एक फिल्म होती, तो वह इसे पहले दिन पहले शो में देखते और पूरी तरह बदले हुए बाहर आते। आदित्य ने यह भी साझा किया कि वह मुंबई एक सूटकेस और एक सपने के साथ आए थे कभी राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में काम करने का सपना। भले ही वह सपना पूरा न हो पाया, लेकिन वर्मा की फिल्मों ने उन्हें जोखिम लेने और अलग सोचने की प्रेरणा दी।
बॉक्स ऑफिस की बात करें तो धुरंधर ने रिलीज के पहले 14 दिनों में शानदार प्रदर्शन किया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म अब तक करीब 460 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। आदित्य धर द्वारा लिखी और निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के साथ आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त, राकेश बेदी और सौम्या टंडन जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।