'सिनेमा प्रेमियों के लिए चेतावनी है Dhurandhar...', राम गोपाल वर्मा ने फिल्म का किया रिव्यू, जानें क्यों बताया इसे टर्निंग प्वाइंट

एंटरटेनमेंट डेस्क। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर इन दिनों हर ओर चर्चा में है। दर्शकों और समीक्षकों से मिल रही सराहना के बीच अब फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने भी इस फिल्म की खुलकर तारीफ की है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट करार दिया है।

'फिल्म एक क्रांतिकारी बदलाव है' राम गोपाल वर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट पर धुरंधर को लेकर लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव नहीं, बल्कि सोच और प्रस्तुति के स्तर पर एक क्रांतिकारी बदलाव है। वर्मा के मुताबिक, धुरंधर ने यह साबित कर दिया है कि सिनेमा में सिर्फ बड़े स्केल से नहीं, बल्कि दमदार विजन और गहरी समझ से इतिहास रचा जा सकता है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि इस फिल्म की सफलता इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है कि अब उसे खुद को और विकसित करना होगा।