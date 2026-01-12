Dhurandhar से Saumya Tandon की निकली लॉटरी, एक और बड़ी बॉलीवुड फिल्म में आएंगी नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क: एक्ट्रेस सौम्या टंडन (Saumya Tandon) ने ‘भाबी जी घर पर हैं’ में अनीता भाभी का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीत लिया था। हालांकि, दुनियाभर में उन्हें पहचान फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) के लिए मिली। साढ़े तीन घंटे लंबी इस फिल्म में सौम्या का रोल छोटा था, लेकिन दमदार और यादगार था। खासकर वह सीन जिसमें उन्होंने रहमान डकैत को थप्पड़ मारा, सोशल मीडिया पर छा गया। फैंस ने उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की।

धुरंधर के बाद बॉलीवुड में नई राह धुरंधर की सफलता ने सौम्या टंडन की किस्मत चमका दी। उन्हें अब सूरज बड़जात्या (Suraj Barjatya New Movie) की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ (Yeh Prem Mol Liya) में कास्ट किया गया है। यह फिल्म बड़जात्या के रोमांटिक जॉनर में वापसी का प्रतीक है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में हैं और सौम्या अब इन स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।

फिल्म में सौम्या का रोल फिल्म में सौम्या टंडन का रोल अभी तक ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आया है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका किरदार प्रभाव छोड़ने वाला होगा। रोमांटिक जॉनर की यह फिल्म दर्शकों को एक नई कहानी और किरदारों के नए रंग दिखाने वाली है। सूरज बड़जात्या ने फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन पर काम शुरू कर दिया है। सौम्या टंडन का करियर सफर सौम्या ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल ‘ऐसा देश है मेरा’ से की। इसके बाद उन्होंने कई शो जैसे ‘मेरी आवाज को मिल गई रोशनी’, ‘डांस इंडिया डांस’ (होस्ट) में अपनी कला दिखाई। लेकिन उन्हें असली स्टारडम ‘भाबी जी घर पर हैं’ से मिला।