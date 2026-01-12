मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 06:31:09 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 06:31:09 PM (IST)
    Dhurandhar से Saumya Tandon की निकली लॉटरी, एक और बड़ी बॉलीवुड फिल्म में आएंगी नजर
    धुरंधर के छोटे रोल ने बदली सौम्या टंडन की किस्मत, बड़ी फिल्म में आएंगी नजर।

    1. सौम्या टंडन को मिली धुरंधर से बड़ी सफलता
    2. धुरंधर में थप्पड़ सीन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ
    3. अब सौम्या सूरज बड़जात्या की फिल्म में करेंगी काम

    एंटरटेनमेंट डेस्क: एक्ट्रेस सौम्या टंडन (Saumya Tandon) ने ‘भाबी जी घर पर हैं’ में अनीता भाभी का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीत लिया था। हालांकि, दुनियाभर में उन्हें पहचान फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) के लिए मिली। साढ़े तीन घंटे लंबी इस फिल्म में सौम्या का रोल छोटा था, लेकिन दमदार और यादगार था। खासकर वह सीन जिसमें उन्होंने रहमान डकैत को थप्पड़ मारा, सोशल मीडिया पर छा गया। फैंस ने उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की।

    धुरंधर के बाद बॉलीवुड में नई राह

    धुरंधर की सफलता ने सौम्या टंडन की किस्मत चमका दी। उन्हें अब सूरज बड़जात्या (Suraj Barjatya New Movie) की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ (Yeh Prem Mol Liya) में कास्ट किया गया है। यह फिल्म बड़जात्या के रोमांटिक जॉनर में वापसी का प्रतीक है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में हैं और सौम्या अब इन स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।


    फिल्म में सौम्या का रोल

    फिल्म में सौम्या टंडन का रोल अभी तक ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आया है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका किरदार प्रभाव छोड़ने वाला होगा। रोमांटिक जॉनर की यह फिल्म दर्शकों को एक नई कहानी और किरदारों के नए रंग दिखाने वाली है। सूरज बड़जात्या ने फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन पर काम शुरू कर दिया है।

    सौम्या टंडन का करियर सफर

    सौम्या ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल ‘ऐसा देश है मेरा’ से की। इसके बाद उन्होंने कई शो जैसे ‘मेरी आवाज को मिल गई रोशनी’, ‘डांस इंडिया डांस’ (होस्ट) में अपनी कला दिखाई। लेकिन उन्हें असली स्टारडम ‘भाबी जी घर पर हैं’ से मिला।

    करीना कपूर और शाहिद कपूर की मूवी में कर चुकी हैं काम

    सौम्या टंडन ने फिल्मों में भी कदम रखा। उन्होंने करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म ‘जब वी मेट’ में करीना की बहन का किरदार निभाया और ‘वेलकम टू पंजाब’ में भी नजर आईं। लेकिन बड़े पर्दे पर उन्हें असली पहचान आदित्य धर की ‘धुरंधर’ से मिली। इस फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत की पत्नी उल्फत रहमान का किरदार निभाया।

