करनी थी रणबीर कपूर की तारीफ, कर दी रणवीर सिंह की: रामायणम् के इवेंट में हुई बड़ी गलती

मनोरंजन डेस्क। साउथ प्रोड्यूसर दिल राजू रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के बीच कंफ्यूज है। रामायणम् के एक इवेंट में उन्होंने गलती से रणबीर कपूर को रणवीर सिंह कह दिया। हालांकि, उन्होंने तुरंत अपनी गलती को सुधार लिया और माफी मांगी। रणबीर भी इस बात पर हंसने लगे।

दरअसल, सोमवार शाम रामायणम् का प्री-रिलीज इवेंट हैदराबाद में रखा गया। इस इवेंट में फिल्म की सभी कास्ट, मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल हुए थे। दिल राजू साउथ बेल्ट में रामायणम् के डिस्ट्रीब्यूटर है। इवेंट में क्या हुआ इसी इवेंट के दौरान दिल राजू रणबीर कपूर की तारीफ कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने गलती से रणबीर की जगह रणवीर का नाम ले लिया। उन्होंने कहा, ‘सबसे बेहतरीन हीरो में से एक रणवीर सिंह हैं’। लेकिन फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वे एक पल के लिए रुके और खुद को सुधारा। उन्होंने आगे कहा- रणबीर कपूर गारू, माफ करना। अपनी इस गलती पर हंस पड़े।