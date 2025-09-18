मेरी खबरें
    गोल्डी बराड़ गैंग का मकसद था 'खौफ फैलाना', दिशा पाटनी के घर फायरिंग पर पुलिस के हाथ लगा बड़ा क्लू

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 09:19:09 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 09:34:19 AM (IST)
    HighLights

    1. दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बड़ा क्लू।
    2. गोल्डी बराड़ गैंग का मकसद खौफ फैलाना।
    3. दिशा पाटनी के घर फायरिंग पर पुलिस ने ये कहा।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) के बरेली स्थित पुश्तैनी घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है।

    यूपी पुलिस ने बताया कि कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोडारा से जुड़े रविंद्र उर्फ कुल्लू और अरुण बुधवार को गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में हुई मुठभेड़ में घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई।

    यूपी एडीजी (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने जानकारी दी कि 12 सितंबर की सुबह करीब 3:45 बजे बाइक पर सवार दो बदमाशों ने बरेली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित दिशा पाटनी (Disha Patani House Shooting) के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। जांच में पता चला कि हमलावर गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी भी ली थी।

    एडीजी यश ने बताया, 'जांच के दौरान दो हमलावर रविंद्र और अरुण की पहचान हुई, वहीं रेकी करने वाले दो और लोगों की भी पहचान की गई। दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में रविंद्र और अरुण को ढेर कर दिया गया।'

    उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए गाजियाबाद भेजा गया है।

    मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस का एक कॉन्स्टेबल भी गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने मौके से दो आधुनिक पिस्टल और भारी मात्रा में 9 एमएम कारतूस बरामद किए हैं।

    एडीजी ने कहा, 'गैंग का मकसद उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाना था। लेकिन इस कार्रवाई के बाद उम्मीद है कि वे यूपी सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति को चुनौती देने की कोशिश नहीं करेंगे।

    साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि इन गिरोहों के पास हथियार कहां से आते हैं ताकि उनकी सप्लाई पर रोक लगाई जा सके।'

    उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी को फोन कर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया है। साथ ही साफ निर्देश दिए हैं कि अपराधियों और दहशत फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई हो और किसी भी हाल में अपराध बर्दाश्त न किया जाए।

