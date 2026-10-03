दृश्यम 3 पहले ही दिन 100 करोड़ के करीब, बनी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म…

मनोरंजन डेस्क। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3, कल यानी 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म 100 करोड़ के बेहद करीब पहुंच गई। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 95.10 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ यह अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म साबित हुई है।
सैकनिल्क के मुताबिक, दृश्यम 3 ने रिलीज के पहले दिन भारत में 66.75 का नेट कलेक्शन किया है। वहीं, इसकी ग्रॉस कलेक्शन 80.10 करोड़ रहा। फिल्म ने 15,759 शोज के साथ अपनिंग की थी।
फिल्म के हिंदी 2D शो में कुल मिलाकर 67.08% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। सुबह के समय थोड़ी धीमी शुरुआत के बाद, 'दृश्यम 3' को दिन भर ऑडियंस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। रात के शो में सबसे ज्यादा 76.46% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जिससे पता चलता है कि बाद के शो में ज्यादा ऑडियंस आए।
एक तरफ यह अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी अपनिंग साबित हुई।
वहीं, दूसरी ओर पहले दिन की कमाई के मामले में इसने दृश्यम फ्रेचाइजी की बाकी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। दृश्यम 2 (2022) ने पहले दिन 15.38 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं, दृश्यम ने अपनिंग डे पर 5.85 करोड़ कमाए थे।
इन दोनों का अवरऑल वर्ल्डवाइड कलेक्शन-
दृश्यम की धमाकेदार कमाई के बाद अब आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' को पोस्टपोन कर दिया गया है। यह पहले 9 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी। अब यह 23 अक्टूबर को रिलीज होगी। 9 अक्टूबर को कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें 'गोंधल' भी शामिल है, जो ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री है।
ऐसा पहली बार नहीं है जब फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई गई है। पहले यह फिल्म 11 सितंबर, 2026 को रिलीज होने वाली थी, फिर अगस्त में इसे 9 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया था।
दृश्यम फ्रेंचाइजी मलायलम फिल्म दृश्यम की ही रीमेक है। इस फ्रैंचाइजी (हिंदी वर्जन) का अब तक दो पार्ट रिलीज हो चुका है। मलयालम वर्जन में मोहनलाल लीड रोल में हैं। वहीं, हिंदी वर्जन में अजय देवगन हीरो हैं। उनके अलावा पहले दो पार्ट में तब्बू और अक्षय खन्ना भी नजर आए थे। यह फिल्म तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में भी बनाई गई है।
फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है। वहीं, इसे स्टार स्टूडियो और पैनोरमा स्टूडियो प्रोडक्शन के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया। इसे अजीत अंधारे और आलोक जैन ने प्रोड्यूस किया है। अजय देवगन को अलावा फिल्म में तब्बू , श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर नजर आएंगे। वहीं, इस बार दो नए कलाकार भी फिल्म मे हैं। अक्षय खन्ना को रिप्लेस करते हुए SP का किरदार जयदीप अहलावत निभा रहे हैं। दूसरी तरफ वकील प्रकाश राज है।
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