दृश्यम 3 पहले ही दिन 100 करोड़ के करीब, बनी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म…

मनोरंजन डेस्क। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3, कल यानी 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म 100 करोड़ के बेहद करीब पहुंच गई। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 95.10 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ यह अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म साबित हुई है।

भारत में भी शानदार अपनिंग सैकनिल्क के मुताबिक, दृश्यम 3 ने रिलीज के पहले दिन भारत में 66.75 का नेट कलेक्शन किया है। वहीं, इसकी ग्रॉस कलेक्शन 80.10 करोड़ रहा। फिल्म ने 15,759 शोज के साथ अपनिंग की थी। फिल्म के हिंदी 2D शो में कुल मिलाकर 67.08% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। सुबह के समय थोड़ी धीमी शुरुआत के बाद, 'दृश्यम 3' को दिन भर ऑडियंस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। रात के शो में सबसे ज्यादा 76.46% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जिससे पता चलता है कि बाद के शो में ज्यादा ऑडियंस आए।

दृश्यम फ्रेचाइजी में सबसे बड़ी अपनिंग एक तरफ यह अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी अपनिंग साबित हुई। 'सिंघम अगेन' ने पहले दिन 43.70 करोड़ कमाए थे।

'सिंघम रिटर्न्स' की ओपनिंग 32.09 करोड़ के साथ हुई थी।

'गोलमाल अगेन' ने पहले दिन 30.14 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दूसरी ओर पहले दिन की कमाई के मामले में इसने दृश्यम फ्रेचाइजी की बाकी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। दृश्यम 2 (2022) ने पहले दिन 15.38 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं, दृश्यम ने अपनिंग डे पर 5.85 करोड़ कमाए थे। इन दोनों का अवरऑल वर्ल्डवाइड कलेक्शन- दृश्यम 2- 342 करोड़

दृश्यम- 110 करोड़ दूसरी फिल्मों में डर का माहौल दृश्यम की धमाकेदार कमाई के बाद अब आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' को पोस्टपोन कर दिया गया है। यह पहले 9 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी। अब यह 23 अक्टूबर को रिलीज होगी। 9 अक्टूबर को कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें 'गोंधल' भी शामिल है, जो ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री है।