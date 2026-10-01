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Drishyam 3 के लिए किस एक्टर की कितनी फीस? अजय देवगन ने चार्ज किया सबसे ज्यादा…कई गुना कम तब्बू की फीस

फिल्म 'दृश्यम 3' की स्टारकास्ट की फीस रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई है। मुख्य भूमिका निभा रहे अजय देवगन को 18 से 22 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस मिली है,...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 03:47:23 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 03:53:05 PM (IST)
Drishyam 3 के लिए किस एक्टर की कितनी फीस? अजय देवगन ने चार्ज किया सबसे ज्यादा…कई गुना कम तब्बू की फीस
दृश्यम 3, 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. अजय देवगन ने दृश्यम 3 के लिए सबसे ज्यादा चार्ज किया है
  2. दृश्यम में तबू की फीस अजय देवगन से कई गुणा ज्यादा कम है
  3. दृश्यम 3, 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है

मनोरंजन डेस्क। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3, 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इससे पहले पूरी कास्ट की फीस सामने आई है। रिपोर्ट्स की मानें, तो फिल्म के लिए अजय देवगन ने 18 से 22 करोड़ चार्ज किया है। हाालंकि, यह फीस दृश्यम 2 की फीस से कम है। उसके लिए एक्टर ने 30 करोड़ चार्ज किए थे।

किसकी फीस कितनी?

रिपेर्ट्स के मुताबिक, तब्बू ने फिल्म के लिए 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ के बीच चार्ज किया है। वहीं, श्रिया सरन ने नंदिनी सलगांवकर के किरदार के लिए 1 करोड़ चार्ज किया है। बाकी सभी एक्टर्स की फीस इस प्रकार है-


  • इशिता दत्ता- 50-80 लाख

  • रजत कपूर- 40-70 लाख

हालांकि, यह सभी आंकड़ें रिपोर्ट्स के हवाले से बताए गए हैं। मेकर्स और एक्टर्स की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

दृश्यम फ्रेंचाइजी के बारे में

दृश्यम फ्रेंचाइजी मलायलम फिल्म दृश्यम की ही रीमेक है। इस फ्रैंचाइजी (हिंदी वर्जन) का अब तक दो पार्ट रिलीज हो चुका है। मलयालम वर्जन में मोहनलाल लीड रोल में हैं। वहीं, हिंदी वर्जन में अजय देवगन हीरो हैं। उनके अलावा पहले दो पार्ट में तब्बू और अक्षय खन्ना भी नजर आए थे। यह फिल्म तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में भी बनाई गई है।

फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है। वहीं, इसे स्टार स्टूडियो और पैनोरमा स्टूडियो प्रोडक्शन के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया। इसे अजीत अंधारे और आलोक जैन ने प्रोड्यूस किया है। अजय देवगन को अलावा फिल्म में तब्बू , श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर नजर आएंगे। वहीं, इस बार दो नए कलाकार भी फिल्म मे हैं। अक्षय खन्ना को रिप्लेस करते हुए SP का किरदार जयदीप अहलावत निभा रहे हैं। दूसरी तरफ वकील प्रकाश राज है।