हनुमान अंश के बाद नीम करौली बाबा पर एक और कहानी, SonyLIV पर रिलीज होगी सीरीज…वीडियो शेयर कर जानकारी दी

मनोरंजन डेस्क। फिल्म हनुमान अंश के बाद नीम करौली बाबा की लाइफ पर एक और सीरीज आने वाली है। यह सीरीज SonyLIV पर रिलीज होगी। इस बात की अनाउंसमेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने खुद अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के जरिए की। हालांकि, इस सीरीज के बारे में कोई अन्य जानकारी सामने नहीं आई है।
SonyLIV ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट की। इस वीडियो में भगवान हनुमान और नीम करौली बाबा की झलक दिखाई दी। साथ ही वीडियो में कहा जा रहा है- जिस इंसान की कहानियों ने देश को मंत्रमुक्त कर दिया…अब सामने आएगी उनकी जिंदगी से जुड़ी चमत्कारी गाथा। कैप्शन में लिखा था- जल्द ही Sony Entertainment Television और Sony LIV पर आ रहा है।
दरअसल, इस सीरीज की अनाउंमेंट उस वक्त हुई जब नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने काफी सफलता हासिल की है। लोगों का कहना है कि सीरीज के मेकर्स हनुमान अंश की तर्ज पर साराज को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं।
हनुमान अंश 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई। पहले दिन यह फिल्म 10 लाख का ही कलेक्शन कर पाई थी। शुरुआत इतनी धीमी थी कि पहले 2 हफ्तों में फिल्म ने सिर्फ 80 से 90 लाख का ही कलेक्शन किया। इसे 2 करोड़ के बजट में बनाया गया था। लेकिन धीरे-धीरे अच्छे रिएक्शन और वर्ड ऑफ माउथ के बाद फिल्म की कमाई में तेजी आई। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म भारत में 312 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन कर चुकी है। वहीं ग्रॉस कलेक्शन 369.15 करोड़ पहुंच चुका है। यह 200 करोड़ के बेहद करीब है। वहीं, फिल्म 11 सितंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई। इसने वर्ल्डवाइड 408 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।
फिल्म को विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है। इसकी प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर हैं। फिल्म में कई एक्टर्स जैसे शोभिनौ सत्या, चंदन आनंद, विहान शेडगे, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, राजीव मिश्रा और भगवान दास पटेल शामिल हैं।
नीम करोली बाबा, जिन्हें उनके भक्त महाराज जी के नाम से भी जानते हैं, 20वीं सदी के प्रसिद्ध संतों में गिने जाते हैं। उनका जीवन भक्ति, सेवा और मानवता के संदेश से जुड़ा रहा।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ भी उनके जीवन से प्रेरित आध्यात्मिक कहानी है। फिल्म में युवा लक्ष्मीनारायण की आध्यात्मिक खोज से लेकर नीम करोली बाबा बनने तक की यात्रा को सिनेमाई रूप में दिखाया गया है। यह पारंपरिक अर्थों में सीधी बायोपिक नहीं, बल्कि उनके जीवन से प्रेरित आध्यात्मिक यात्रा के तौर पर प्रस्तुत की गई है।
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