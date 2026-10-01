हनुमान अंश के बाद नीम करौली बाबा पर एक और कहानी, SonyLIV पर रिलीज होगी सीरीज…वीडियो शेयर कर जानकारी दी

मनोरंजन डेस्क। फिल्म हनुमान अंश के बाद नीम करौली बाबा की लाइफ पर एक और सीरीज आने वाली है। यह सीरीज SonyLIV पर रिलीज होगी। इस बात की अनाउंसमेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने खुद अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के जरिए की। हालांकि, इस सीरीज के बारे में कोई अन्य जानकारी सामने नहीं आई है।

पोस्ट में क्या था? SonyLIV ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट की। इस वीडियो में भगवान हनुमान और नीम करौली बाबा की झलक दिखाई दी। साथ ही वीडियो में कहा जा रहा है- जिस इंसान की कहानियों ने देश को मंत्रमुक्त कर दिया…अब सामने आएगी उनकी जिंदगी से जुड़ी चमत्कारी गाथा। कैप्शन में लिखा था- जल्द ही Sony Entertainment Television और Sony LIV पर आ रहा है।