Zubeen Garg Death: मशहूर गायक जुबिन गर्ग का निधन, सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए गई जान

एंटरटेनमेंट डेस्क। भारतीय संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। बॉलीवुड और असमिया संगीत उद्योग के दिग्गज गायक जुबिन गर्ग का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे का शिकार हो गए। इस खबर ने उनके चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है।

सिंगापुर में हुआ हादसा नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जुबिन गर्ग सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान वह समुद्र में अचानक गिर गए। तुरंत उन्हें बचाकर अस्पताल ले जाया गया और आईसीयू में भर्ती कराया गया। हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। खास बात यह है कि जुबिन को उसी दिन सिंगापुर में होने वाले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में प्रस्तुति देनी थी।

असम सरकार ने जताया शोक असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सिंचाई मंत्री अशोक सिंघल ने जुबिन गर्ग के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर भावुक संदेश लिखते हुए कहा कि उनके संगीत ने पीढ़ियों को आनंद, सांत्वना और पहचान दी। उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है, उसे कभी भरा नहीं जा सकता। असम ने अपना सबसे प्रिय सपूत खो दिया है और भारत ने अपने बेहतरीन सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक खोया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी विरासत सदैव प्रेरणा देती रहे। ओम शांति। Deeply saddened by the untimely demise of our beloved Zubeen Garg. Assam has lost not just a voice, but a heartbeat. Zubeen da was more than a singer, he was the pride of Assam and the nation, whose songs carried our culture, our emotions, and our spirit to every corner of the… — Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) September 19, 2025 जुबिन गर्ग की संगीत यात्रा