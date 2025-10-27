मेरी खबरें
    पुनीत राजकुमार एआई ऐप' के ज़रिए डिजिटल कड़ी से जुड़ेंगे फैंस और उनके पसंदीदा सितारे

    इसकी स्मार्ट डिज़ाइन के माध्यम से, प्लेटफॉर्म डॉ. पुनीत राजकुमार की करिश्माई शख्सियत, अनुशासन और सकारात्मकता को डिजिटल रूप में ज़िंदा रखता है। यह सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवंत अनुभव है, जो फैंस को ‘पॉवर स्टार’ की यादों और उनके जज़्बे से हमेशा जोड़े रखता है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 07:17:39 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 07:17:39 PM (IST)
    पुनीत राजकुमार।

    HighLights

    1. डिजिटल कड़ी से जुड़ेंगे फैंस और उनके पसंदीदा सितारे।
    2. एआई और इमर्सिव टेक्नोलॉजी से लैस यह नया प्लेटफॉर्म।
    3. यह फैंडम को स्मार्ट और इंटरैक्टिव अनुभव में बदल देगा।

    स्टार फैंडम एलएलपी की टीम ने डॉ. पुनीत राजकुमार स्टार फैंडम ऐप की पेशकश की है। यह एक अनोखा डिजिटल अनुभव है, जिसे डॉ. समर्थ राघव नागभूषणम, फाउंडर चेयरमैन और उनकी टीम ने श्रीमती अश्विनी पुनीत राजकुमार के सहयोग से तैयार किया है। यह प्लेटफॉर्म तकनीक, भावना और मनोरंजन को एक साथ लाकर फैंस और उनके पसंदीदा सितारों को डिजिटल कड़ी से जोड़ता है और उनकी यादों को सहेजता है।

    स्टार फैंडम एलएलपी की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि खेल जगत, सिनेमा और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को उनके फैंस से एक सार्थक और इंटरैक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जा सके। माननीय उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार की मौजूदगी में लॉन्च हुआ यह नया ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इमोशन मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे हर यूज़र को एक अलग और व्यक्तिगत अनुभव मिलता है।


    स्टार फैंडम के संस्थापक डॉ. समर्थ राघव नागभूषणम ने कहा, “स्टार फैंडम का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि फैंस अपने पसंदीदा सितारों से सिर्फ नाम या स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं और मूल्यों से जुड़ें। पुनीत राजकुमार की ऊर्जा इस पहल की धड़कन है। डॉ. पुनीत राजकुमार ऐप के जरिए हमने एआई की मदद से इस जुड़ाव को और जीवंत और व्यक्तिगत बनाया है। यह तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में यह प्लेटफॉर्म नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ेगा, यादों को सहेजेगा और फैंस को अपने सितारों से पहले कभी न देखे गए तरीके से जोड़ पाएगा। हमारा मानना है कि स्टार फैंडम एक नए डिजिटल युग की शुरुआत है, जहाँ भावना, नवाचार और समुदाय मिलकर ऐसे रिश्ते बनाएँगे, जो पीढ़ियों तक जीवित रहेंगे।”

    डॉ. पुनीत राजकुमार स्टार फैंडम ऐप दुनिया भर के कन्नड़ समुदाय के लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 7 करोड़ से अधिक फैंस को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है, ताकि दुनिया भर के कन्नड़ लोग एक भावनात्मक और तकनीकी जुड़ाव के जरिए एक-दूसरे से जुड़ सकें। श्रीमती अश्विनी पुनीत राजकुमार ने लॉन्च के मौके पर कहा, “पुनीत हमेशा दिल से लोगों से जुड़ने में विश्वास करते थे। यह ऐप उसी भावना को आगे बढ़ाता है, जिससे उनके फैंस और परिवार उन्हें याद कर सकें, उनके सिद्धांतों से सीख सकें और उनकी ऊर्जा को हर दिन अपने जीवन में महसूस कर सकें।”

    पुनीत स्टार फैंडम ऐप में हर उम्र के फैंस के लिए कई मज़ेदार और प्रेरक अनुभव शामिल हैं:

    पॉडकास्ट: पहली बार, श्रीमती अश्विनी पुनीत राजकुमार अपने और डॉ. पुनीत राजकुमार के सफर की बातें साझा करेंगी, साथ ही राजकुमार परिवार की विरासत के अनछुए पहलुओं को भी उजागर करेंगी। अनुश्री की मेजबानी में दोस्तों, सहयोगियों और साथियों की कहानियाँ और यादें सुनने को मिलेंगी।

    छोटा अप्पु: बच्चों के लिए एक सुरक्षित, मजेदार और प्रेरक प्लेटफॉर्म, जिसमें अप्पु से प्रेरित कहानियाँ और कविताएँ शामिल हैं। यह रचनात्मकता और स्नेह को बढ़ावा देता है।

    पुनीत-प्रेरित फिटनेस: ऐसे गाइडेड रूटीन जो उनके अनुशासन, सकारात्मकता और ताकत को दर्शाते हैं, ताकि फैंस भी पॉवर स्टार की तरह जीवनशैली अपना सकें।

    क्विज़ और पज़ल्स: इंटरैक्टिव चुनौतियाँ, जो सिनेमा, संस्कृति और पॉवर स्टार के जीवन के पहलू उजागर करती हैं।

    सैंडलवुड पल्स: कन्नड़ सिनेमा की खबरें, रिलीज़ और पर्दे के पीछे की कहानियाँ उपलब्ध कराने वाला डिजिटल हब।

    कनेक्ट टू कनेक्ट: एक अनोखी डिजिटल कम्युनिटी, जहाँ भारत भर के फैंस, कलाकार और तकनीशियन मिलकर काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और साथ में बढ़ सकते हैं।

    डेली वाइब्स: वॉलपेपर, स्टिकर और व्यक्तिगत कॉन्टेंट, जो हर दिन पॉवर स्टार की ऊर्जा को बनाए रखते हैं।

    इस ऐप को एंड्रॉइड और आईओएस पर वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया है और फैंस को आमंत्रित करता है कि वे पॉवर स्टार की विरासत को हमेशा ज़िंदा रखें।

