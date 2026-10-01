फिल्म प्रोडक्शन के नए ग्लोबल हब के रूप में उभरा MP, FICCI FRAMES 2026 में मिली यह सफलता, अजय देवगन से लेकर राजकुमार राव तक रहे मौजूद

मनोरंजन डेस्क। मध्य प्रदेश ने फिल्म और कंटेंट जेनरेशन के एक सेंटर (Film Shooting Hub) के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। स्टेट ने यह उपलब्धि देश के मीडिया एवं मनोरंजन बिजनेस के सबसे बड़े मंच FICCI FRAMES 2026 में हासिल की। 'स्टेट पार्टनर' के रूप में शामिल हुए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने बॉलीवुड सेलेब्स, फिल्म मेकर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और क्रिएटिव इंडस्ट्री के लोगों राज्य में इनवेस्टमेंट और फिल्म टूरिज्म की संभावनाओं को नई दिशा दी।

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में अजय देवगन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, आशुतोष गोवारिकर और शूजित सरकार जैसे सेलेब्स मौजूद रहे। धर्मा प्रोडक्शंस की 'धड़क 2' को मिली 1.75 करोड़ की सब्सिडी कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की फिल्म पर्यटन नीति के तहत राज्य में फिल्माई गई फिल्म ‘धड़क 2’ (Dhadak 2) के लिए 1.75 करोड़ की फिल्म सब्सिडी दी गई। यह चेक मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक डॉ. इलैयाराजा टी. द्वारा धर्मा प्रोडक्शंस के CEO अपूर्व मेहता को सौंपा गया।