फिल्म प्रोडक्शन के नए ग्लोबल हब के रूप में उभरा MP, FICCI FRAMES 2026 में मिली यह सफलता, अजय देवगन से लेकर राजकुमार राव तक रहे मौजूद

मनोरंजन डेस्क। मध्य प्रदेश ने फिल्म और कंटेंट जेनरेशन के एक सेंटर (Film Shooting Hub) के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। स्टेट ने यह उपलब्धि देश के मीडिया एवं मनोरंजन बिजनेस के सबसे बड़े मंच FICCI FRAMES 2026 में हासिल की। 'स्टेट पार्टनर' के रूप में शामिल हुए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने बॉलीवुड सेलेब्स, फिल्म मेकर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और क्रिएटिव इंडस्ट्री के लोगों राज्य में इनवेस्टमेंट और फिल्म टूरिज्म की संभावनाओं को नई दिशा दी।
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में अजय देवगन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, आशुतोष गोवारिकर और शूजित सरकार जैसे सेलेब्स मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की फिल्म पर्यटन नीति के तहत राज्य में फिल्माई गई फिल्म ‘धड़क 2’ (Dhadak 2) के लिए 1.75 करोड़ की फिल्म सब्सिडी दी गई। यह चेक मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक डॉ. इलैयाराजा टी. द्वारा धर्मा प्रोडक्शंस के CEO अपूर्व मेहता को सौंपा गया।
इस इवेंट में बात करते हुए पर्यटन सचिव डॉ. इलैयाराजा टी. ने कहा- इन्सेंटिव और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत यहां के लोग और उनकी आत्मीयता है। हम चाहते हैं कि फिल्म मेकर्स न केवल हमारी लोकेशन्स का अनुभव करें, बल्कि यहां के लोगों की सहजता को भी महसूस करें। राज्य अपने लोकेशन्स के माध्यम से देश के सबसे बड़े फिल्म मेकिंग हब के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता है।
फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एंबेसडर आयुष्मान खुराना ने मध्य प्रदेश में अपनी फिल्म 'डॉक्टर जी' की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए भोपाल और प्रदेश की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। डॉ. इलैयाराजा टी. के साथ बातचीत में आयुष्मान ने कहा कि भोपाल के झीलों के सुंदर इन्वायरमेंट और लोगों के सपोर्ट ने उनके शूटिंग एक्सपीरियंस को यादगार बना दिया।
इसी इवेंट में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने फिल्म टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंगल विंडो अनुमतियों, स्थानीय प्रतिभाओं के विकास और VFX/एनीमेशन (AVGC-XR) विषयों पर एक विशेष इंडस्ट्री राउंडटेबल आयोजित की।
बोर्ड ने धर्मा प्रोडक्शंस, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंडिया, अमेज़न प्राइम वीडियो, जियोस्टार, राजश्री प्रोडक्शंस, होम्बले फिल्म्स, दृश्यम फिल्म्स, राजकुमार हिरानी फिल्म्स और रॉय कपूर फिल्म्स जैसे देश के शीर्ष स्टूडियोज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ नई साझेदारियों पर चर्चा की।
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