भोपाल गैस त्रासदी पर बन चुकी हैं ये फिल्में-वेब सीरीज, रोंगटे खड़े कर देगी 1984 की वो काली रात की कहानी

    Films & Series on Bhopal Gas Tragedy: 2-3 दिसंबर 1984 की रात भारत के इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय की तरह दर्ज रहेगी। देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल आपदाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी। यहां देखें उन फिल्मों और सीरीज की सूची, जो इस त्रासदी की सच्चाई को दिखाती हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 08:55:12 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 08:55:12 AM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। 2-3 दिसंबर 1984 की रात भारत के इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय की तरह दर्ज रहेगी। देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल आपदाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव के बाद हुई थी।

    मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, इस हादसे में 3,800 लोगों की जान गई और 3 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स यह संख्या 15,000 तक बताती हैं।

    इस भयावह घटना ने कई फिल्म निर्माताओं को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने इसे पर्दे पर उतारकर उस दर्द को आवाज दी। यहां देखें उन फिल्मों और सीरीज की सूची, जो इस त्रासदी की सच्चाई को दिखाती हैं-

    1. द रेलवे मेन (The Railway Men)

    आर माधवन, के.के. मेनन, दिव्येंदु और बाबिल खान अभिनीत यह सीरीज 1984 के गैस हादसे के तुरंत बाद की भयावह स्थिति को भावनात्मक तरीके से दिखाती है।

    कहानी उन अनसुने रेलवे कर्मचारियों पर केंद्रित है, जिन्होंने हजारों लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह सीरीज उस रात के डर और विनाश को बेहद प्रभावशाली तरीके से दर्शाती है।

    2. Bhopal: Prayer for the Rain

    रवि कुमार द्वारा निर्देशित यह फिल्म 5 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। फिल्म में राजपाल यादव, तनिष्ठा चटर्जी के साथ हॉलीवुड से मार्टिन शीन, मिशा बार्टन और काल पेन भी नजर आते हैं।

    कहानी यूनियन कार्बाइड प्लांट में काम करने वाले एक आम इंसान (राजपाल यादव) की नजर से उन चूक और घटनाओं को दिखाती है, जो इस विनाशकारी डिजास्टर का कारण बनीं।

    3. One Night in Bhopal

    बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री (2004) 3 दिसंबर 1984 की सुबह unfolding तबाही को वहां मौजूद लोगों की नज़र से पेश करती है। फिल्म उस रात के डर, भगदड़ और सांस रोक देने वाले माहौल को वास्तविक अनुभवों के आधार पर सामने लाती है।


    4. Bhopali

    वैन मैक्सिमिलियन कार्लसन द्वारा बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री (2011) में हादसे के बचे हुए लोगों की टूटती-जुड़ती जिंदगी, उनका दर्द और यूनियन कार्बाइड के खिलाफ न्याय की उनकी लड़ाई को दिखाया गया है। यह फिल्म बताती है कि त्रासदी के दशकों बाद भी प्लांट के आसपास रहने वालों का संघर्ष खत्म नहीं हुआ।

    5. Bhopal Express

    महेश मथाई की 1999 की इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, जीनत अमान, नेत्रा रघुरामन और के.के. मेनन जैसे कलाकार हैं। फिल्म एक नवविवाहित जोड़े की कहानी है, जिनकी जिंदगी घातक गैस रिसाव के बाद पूरी तरह बदल जाती है। यह एक इमोशनल ड्रामा है, जो उस रात के भयानक असर को महसूस कराता है।

