अभिषेक बच्चन से लेकर पार्वती तिरुवोथु, शाहिद कपूर, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने आईएफपी सीज़न 15 में किए बड़े खुलासे

आईएफपी, जो क्रिएटिविटी X कल्चर के सभी पहलुओं का दुनिया का प्रमुख सम्मेलन है, ने अपने पंद्रहवें संस्करण को मेहबूब स्टूडियो में शानदार अंदाज़ में संपन्न किया। व्यक्तिगत खुलासों से लेकर दुर्लभ रचनात्मक अंतर्दृष्टि तक, सेशंस ने भारत के कुछ सबसे चर्चित कलाकारों का एक रॉ, अनफ़िल्टर्ड रूप सामने लाया।

आईएफपी सीज़न 15 के मंच पर जब अभिषेक बच्चन से उनके पिता की फ़िल्मों को रीमेक करने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने गर्व से कहा, “मैं कभी भी अपने पिता की किसी भी फ़िल्म को दोबारा नहीं बनाना चाहूंगा, और इसका कारण यह है कि मैं अमिताभ बच्चन जैसा बनकर ही बड़ा हुआ हूं। मैं बच्चन का सबसे बड़ा फ़ैन हूं। मैं अपने पापा की फ़िल्में जितनी बार देख सकता था, देखता था।

मेरी बचपन की एक अवधि ऐसी थी जब मैं सिर्फ़ अपने पिता की ही फ़िल्में देखता था, और फिर हम दोस्त मिलकर घर के पिछवाड़े में जाकर पूरी फ़िल्म दोबारा इनैक्ट करते थे — लड़ाई यह होती थी कि बच्चन कौन बनेगा। मेरी पीढ़ी में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उन्हें आइडोलाइस नहीं किया। मैं यह एक बेटे की तरह नहीं, एक फ़ैन की तरह कह रहा हूं।” इसी मंच पर पार्वती तिरुवोथु ने अपने सबसे बड़े ऑन-सेट असुरक्षाएँ को लेकर खुलकर बातें कीं। उन्होंने कहा, “मैं अपने निर्देशकों के साथ काफ़ी भाग्यशाली रही हूं, लेकिन शांत लड़ाइयां हमेशा रहती हैं। मैंने थिएटर स्कूल या फ़िल्म स्कूल में नहीं पढ़ा, इसलिए मेरी बहुत सी असुरक्षाएँ काम करते-करते सीखने से आती हैं। मैं लगातार जानकारी जमा करती रहती हूं जैसे हर्माइनी का जादुई बैग, क्योंकि मुझे तैयार रहना पसंद है।

जब मैंने पुलिस का किरदार निभाया था, तो वर्दी इतनी कसी हुई होती थी कि मैं साँस नहीं ले पाती थी, हम परदे पर औरतों को 'पूरी तरह से कसी हुई' देखने के आदी हो चुके हैं। और मैं वो शख़्स हूं जो हमेशा पूछती रहती हूं, ‘लेकिन क्यों?’ भले ही इससे लोगों को चिढ़ हो, क्योंकि किसी किरदार की गरिमा की रक्षा के लिए मुझे पसंद किए जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे मैं परेशानी का सबब बनता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आईएफपी सीज़न 15 मंच पर शाहिद कपूर ने उड़ता पंजाब में टॉमी की सच्चाई खोजने के अपने अनुभव पर बात करते हुए कहा, “मेरा पहला सवाल चौबे (अभिषेक चौबे) से यही था कि आप मेरे पास क्यों आए? मैं पीता नहीं हूं। मैंने कभी नशा नहीं किया, मुझे नहीं पता यह कैसे करना है। तो ये मेरी हकीकत से जितना दूर हो सकता है, उतना दूर है," और उन्होंने जवाब दिया, "लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे अभिनेता हो और अगर तुम एक अच्छे अभिनेता हो, तो तुम्हें कुछ ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए जो तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया।" शाहिद ने आगे बताया, "शुरुआत में, मैं तभी शुरुआत कर पाया जब उन्होंने मेरे साथ ढेर सारी फुटेज शेयर की क्योंकि मुझे लगता है कि हम लत और टॉमी के रॉकस्टार पहलू पर बात करना चाहते थे। हमने कोई रोक-टोक नहीं की, 40 दिनों तक रात की ज़िंदगी जी। मुझे लगता है कि फ़िल्म का ज़्यादातर हिस्सा रात में था, और मैं बहुत कम खाना खा रहा था, ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी पर गुज़ारा कर रहा था। वो मेरे द्वारा निभाए गए सबसे प्रयोगात्मक किरदारों में से एक था, और ये अवास्तविक है, यार। जब विजय वर्मा से पूछा गया कि नसीरुद्दीन शाह की ऊर्जा और मौजूदगी ने सेट के माहौल को कैसे आकार दिया और अभिनेताओं के रूप में उनके प्रदर्शन को कैसे प्रभावित किया, तो उन्होंने आईएफपी सीज़न 15 के मंच पर कहा, "क्या आपने उन्हें सुना है? ऐसा लगता है जैसे भगवान आपसे सीधे बात कर रहे हैं। उनके पास वो बैरिटोन है, वो आवाज जो कहीं और से आती है। यह ब्रह्मांड की आवाज जैसी लगती है।

जैसे हॉलीवुड में मॉर्गन फ्रीमैन भगवान की आवाज हैं, और हमारे पास नसीरुद्दीन शाह भगवान की आवाज के रूप में हैं। मेरा मतलब है, भाषाओं पर उनकी पकड़ - हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, यहां तक कि पंजाबी और पारसी... वह कई अलग-अलग बोलियों में बहुत अच्छे हैं। वह एक संस्था हैं।" उन्होंने आगे कहा, "बस उनके आस-पास रहना, उन्हें काम करते हुए देखना, उन्हें देखना, एक अनुभव है। मेरे दो गहरे अनुभव हुए हैं। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए फातिमा सना शेख ने नसीरुद्दीन शाह को “स्वभाविक रूप से एक शिक्षक” बताया। उन्होंने एक ऐसी याद को ताज़ा किया जो उनके साथ अभिनय करते हुए आए डर और प्रशंसा के मिश्रण को दर्शाती है। उन्होंने बताया, "मुझे सच में बहुत चिंता थी कि वे मुझे जज करेंगे। एक सीन था जहाँ मुझे रोना था, और उन्होंने एक बहुत ही छोटी सी चीज़ की, लेकिन उसने पूरा पल बदल दिया। उन्होंने मेरा हाथ अपनी नब्ज़ पर रखा ताकि मैं दिल की धड़कन महसूस कर सकूँ, असल में मुझे उस पल में जीने के लिए कह रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा ताकत नसीर सर की इस बात से मिली, 'सब ठीक है। इसे महसूस करो। ज़रूरी नहीं कि तुम उन बीट्स को बिल्कुल सही तरीके से बजाओ।”