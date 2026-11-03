जलसा से मन्नत तक, बॉलीवुड की ये 8 दीवाली पार्टियां हमेशा चर्चा में; लगता है सेलेब्स का फैशन शो

मनोरंजन डेस्क। दीवाली का त्योहार आते ही बॉलीवुड में भी जश्न का माहौल शुरू हो जाता है। फिल्मी सितारों के घरों में रोशनी, सजावट और शानदार दावतों के साथ कई बड़ी पार्टियां आयोजित की जाती हैं। इन पार्टियों में सिर्फ फिल्मी सितारे ही नहीं, बल्कि निर्देशक, निर्माता, फैशन डिजाइनर और टीवी जगत की हस्तियां भी शामिल होती हैं। खास बात यह है कि बॉलीवुड की कुछ दीवाली पार्टियां सालों से चर्चा का हिस्सा बनी हुई हैं।

अमिताभ बच्चन के जलसा से लेकर शाहरुख खान के मन्नत और मनीष मल्होत्रा की स्टार-स्टडेड पार्टी तक, हर आयोजन की अपनी अलग पहचान है। इन पार्टियों में कौन पहुंचा, किसने क्या पहना और किन सितारों ने एक-दूसरे से मुलाकात की, यह सब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरता है।

जलसा से मन्नत तक, सितारों के घरों में सजती है दीवाली की महफिल 1. अमिताभ बच्चन की दीवाली पार्टी- जलसा बॉलीवुड की सबसे चर्चित दीवाली पार्टियों में अमिताभ बच्चन के घर जलसा में होने वाला आयोजन शामिल है। बच्चन परिवार की यह पार्टी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों को एक साथ लाने के लिए जानी जाती है। यहां शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और कई दूसरे कलाकार अलग-अलग वर्षों में नजर आ चुके हैं। इस पार्टी की खास बात यह है कि इसमें बॉलीवुड की पुरानी और नई पीढ़ी के कलाकार एक साथ दिखाई देते हैं। साल 2019 में इसी पार्टी के दौरान एक हादसा भी हुआ था, जब ऐश्वर्या राय बच्चन की मैनेजर अर्चना सदानंद के लहंगे में आग लग गई थी। शाहरुख खान ने आग बुझाने में मदद की थी। 2. शाहरुख खान और गौरी खान की पार्टी - मन्नत शाहरुख खान का घर मन्नत सिर्फ उनके प्रशंसकों के लिए ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के सितारों के लिए भी खास जगह है। शाहरुख और गौरी खान की दीवाली पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शामिल होते रहे हैं। काजोल, करण जौहर, जूही चावला और करीना कपूर जैसे सितारों के साथ शाहरुख की दोस्ती और पुराने रिश्ते इन आयोजनों को खास बनाते हैं। मन्नत की दीवाली पार्टी की तस्वीरें और सितारों के पारंपरिक लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहते हैं।

3. मनीष मल्होत्रा की दीवाली पार्टी- फैशन का सबसे बड़ा जमावड़ा फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दीवाली पार्टी बॉलीवुड के सबसे चर्चित आयोजनों में गिनी जाती है। इस पार्टी में सितारों के कपड़ों और स्टाइल पर उतनी ही नजर रहती है, जितनी मेहमानों की लिस्ट पर। अभिनेत्री हों या अभिनेता, कई सितारे इस मौके पर डिजाइनर के खास आउटफिट में नजर आते हैं। पार्टी में फिल्म, फैशन और मनोरंजन जगत की हस्तियों का जमावड़ा देखने को मिलता है। यही वजह है कि इसकी तस्वीरें अगले दिन तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं। 4. एकता कपूर की दीवाली पार्टी- टीवी और फिल्मी सितारों का मिलन एकता कपूर की दीवाली पार्टी की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि टेलीविजन इंडस्ट्री के कलाकार भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस से जुड़े कलाकारों के अलावा टीवी के लोकप्रिय चेहरे और फिल्मी सितारे भी इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस पार्टी में टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के बीच का जुड़ाव साफ दिखाई देता है। इन पार्टियों में सिर्फ जश्न नहीं, रिश्तों और स्टाइल की भी होती है चर्चा 1. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की दीवाली पार्टी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की दीवाली पार्टी भी बॉलीवुड के चर्चित आयोजनों में शामिल रही है। इस पार्टी में बड़े सितारों के साथ-साथ फिल्म और बिजनेस जगत की हस्तियां भी पहुंचती हैं। शानदार सजावट, पारंपरिक कपड़े और मेहमानों की लंबी लिस्ट इसकी खासियत रही है। अलग-अलग वर्षों में सलमान खान, शाहरुख खान और आर. माधवन जैसे सितारों की मौजूदगी ने इसे सुर्खियों में रखा। 2. अनिल कपूर और सुनीता कपूर की पार्टी अनिल कपूर के घर दीवाली का जश्न कपूर परिवार और उनके करीबी दोस्तों के साथ मनाया जाता है। इस आयोजन में परिवार के सदस्यों के अलावा बॉलीवुड के कई पुराने और नए कलाकार शामिल होते हैं। सोनम कपूर, अर्जुन कपूर और जाह्नवी कपूर जैसे परिवार के सदस्यों की मौजूदगी के कारण यह पार्टी फिल्मी परिवारों के मिलन का खास मौका बन जाती है।