‘पद्मावत’ से ‘बाजीराव मस्तानी’ तक, ये हैं संजय लीला भंसाली की सबसे बड़ी फर्स्ट-डे ओपनर्स करने वाली फिल्में

एंटरटेनमेंट डेस्क। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर से रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के बहुप्रतीक्षित लुक सामने आए हैं, इस महत्वाकांक्षी फिल्म को लेकर उत्सुकता एक और लेवल पर पहुंच गई है।
ये तीन शानदार लुक उस दुनिया की झलक दिखाते हैं जिसे भंसाली अपने नए सिनेमाई तमाशे के साथ बना रहे हैं, एक बार फिर उनकी खास विज़ुअल कहानी को सुर्खियों में ला रहे हैं।
पिछले कुछ सालों में, भंसाली ने ऐसी फिल्में बनाई हैं जिनमें भव्यता, इमोशन, यादगार किरदार और ज़बरदस्त कहानी शामिल है, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी ज़बरदस्त असर डाला है। एपिक पीरियड ड्रामा से लेकर इंटेंस रोमांस और कैरेक्टर-ड्रिवन कहानियों तक, उनकी फिल्मोग्राफी यादगार सिनेमाई चैप्टर से भरी है। लव एंड वॉर से पहले, यहां उनकी छह फिल्मों और उनके ओपनिंग-डे नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं।
पद्मावत ₹24 करोड़ नेट कमाई के साथ संजय लीला भंसाली की ओपनिंग-डे बॉक्स-ऑफिस लिस्ट में सबसे ऊपर है। 2018 में रिलीज़ हुई, इस पीरियड एपिक में दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह अहम रोल में थे। अपने ग्रैंड सेट और शानदार कॉस्ट्यूम से लेकर अपनी लार्जर-दैन-लाइफ स्टोरीटेलिंग तक, फिल्म ने भंसाली की हिस्टोरिकल कहानियों को बड़े सिनेमाई तमाशे में बदलने की काबिलियत दिखाई।
गोलियों की रासलीला राम-लीला ने ₹16.05 करोड़ नेट कमाई के साथ ओपनिंग की। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारिंग इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा में पैशन, म्यूज़िक, कलर और भंसाली का अनोखा विज़ुअल स्टाइल एक साथ आया। इस फ़िल्म ने अपने लीड एक्टर्स के करियर में एक ज़रूरी कोलेबोरेशन भी दिखाया और फ़िल्ममेकर के काम में एक यादगार इज़ाफ़ा बन गई।
बाजीराव मस्तानी ने ₹12.81 करोड़ नेट की ओपनिंग की। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जोनास स्टारिंग इस हिस्टोरिकल रोमांस को बड़े लेवल पर बनाया गया था, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस, म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम और प्रोडक्शन डिज़ाइन ने इसे और भी शानदार बना दिया। इस फ़िल्म ने भंसाली के ग्रैंड हिस्टोरिकल स्टोरीटेलिंग के साथ जुड़ाव को और पक्का कर दिया।
गंगूबाई काठियावाड़ी ने ₹10.50 करोड़ नेट पर ओपनिंग की, जिसने भंसाली की फ़िल्मोग्राफ़ी में एक और मज़बूत ओपनिंग जोड़ी। आलिया भट्ट के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में इसके टाइटल कैरेक्टर की ज़िंदगी और सफ़र को दिखाया गया है, साथ ही भंसाली के सिग्नेचर सिनेमैटिक स्केल के साथ इमोशनल कहानी को भी दिखाया गया है। आलिया की परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक बनकर उभरी।
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₹4.00 करोड़ की नेट कमाई के साथ, गुजारिश ने भंसाली की फिल्ममेकिंग का ज़्यादा करीबी और इमोशनल पहलू दिखाया। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर यह फिल्म अपने बड़े पीरियड फिल्मों से अलग थी, साथ ही इसमें म्यूज़िक, इमोशन और विज़ुअल स्टोरीटेलिंग पर खास ध्यान दिया गया था।
सांवरिया ने 2007 में ₹3 करोड़ की नेट कमाई की थी और इससे रणबीर कपूर और सोनम कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपने सपनों जैसे सेट, म्यूज़िकल दुनिया और खास विज़ुअल एस्थेटिक के साथ, यह फिल्म भंसाली की फिल्मोग्राफी में एक अहम चैप्टर बनी हुई है। सालों बाद, रणबीर कपूर 'लव एंड वॉर' के साथ भंसाली की दुनिया में लौट रहे हैं, जिससे उनका कोलेबोरेशन खास तौर पर खास बन गया है।
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