‘पद्मावत’ से ‘बाजीराव मस्तानी’ तक, ये हैं संजय लीला भंसाली की सबसे बड़ी फर्स्ट-डे ओपनर्स करने वाली फिल्में

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर से रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के बहुप्रतीक्षित लुक सामने आए हैं, इस महत्वाकांक्षी फिल्म को लेकर उत्सुकता एक और लेवल पर पहुंच गई है। ये तीन शानदार लुक उस दुनिया की झलक दिखाते हैं जिसे भंसाली अपने नए सिनेमाई तमाशे के साथ बना रहे हैं, एक बार फिर उनकी खास विज़ुअल कहानी को सुर्खियों में ला रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, भंसाली ने ऐसी फिल्में बनाई हैं जिनमें भव्यता, इमोशन, यादगार किरदार और ज़बरदस्त कहानी शामिल है, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी ज़बरदस्त असर डाला है। एपिक पीरियड ड्रामा से लेकर इंटेंस रोमांस और कैरेक्टर-ड्रिवन कहानियों तक, उनकी फिल्मोग्राफी यादगार सिनेमाई चैप्टर से भरी है। लव एंड वॉर से पहले, यहां उनकी छह फिल्मों और उनके ओपनिंग-डे नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं।

1. पद्मावत - ₹24 करोड़ पद्मावत ₹24 करोड़ नेट कमाई के साथ संजय लीला भंसाली की ओपनिंग-डे बॉक्स-ऑफिस लिस्ट में सबसे ऊपर है। 2018 में रिलीज़ हुई, इस पीरियड एपिक में दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह अहम रोल में थे। अपने ग्रैंड सेट और शानदार कॉस्ट्यूम से लेकर अपनी लार्जर-दैन-लाइफ स्टोरीटेलिंग तक, फिल्म ने भंसाली की हिस्टोरिकल कहानियों को बड़े सिनेमाई तमाशे में बदलने की काबिलियत दिखाई।