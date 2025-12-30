Golmaal 5: 20 साल बाद 'लक्ष्मण' की वापसी, फैंटेसी कॉमेडी के साथ एक्ट्रेस बनेगी विलेन?

मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 07:53:36 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 07:53:36 PM (IST)
    Golmaal 5: 20 साल बाद 'लक्ष्मण' की वापसी

    एंटरटेनमेंट डेस्क। अजय देवगन की सुपरहिट सीरीज 'गोलमाल' की पांचवीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। निर्देशक रोहित शेट्टी ने पहले ही फिल्म की पुष्टि कर दी थी, लेकिन अब कास्टिंग और कहानी के प्लॉट को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

    शरमन जोशी की 'घर वापसी'

    इस बार की सबसे बड़ी खबर अभिनेता शरमन जोशी की एंट्री है। साल 2006 में आई पहली फिल्म 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' में शरमन ने 'लक्ष्मण' का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। उसके बाद के तीन पार्ट्स में वे नजर नहीं आए, लेकिन अब करीब 20 साल बाद वे फिर से इस टोली का हिस्सा बनने जा रहे हैं।


    फिल्म की स्टारकास्ट

    रिपोर्ट्स के अनुसार, 'गोलमाल 5' में पुरानी और नई कास्ट का जबरदस्त तालमेल दिखेगा...

    • मुख्य कलाकार: अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और शरमन जोशी।

    • लेडी लीड: करीना कपूर खान एक बार फिर इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा होंगी।

    • कॉमेडी तड़का: मुकेश तिवारी (वसूली भाई), जॉनी लीवर और संजय मिश्रा अपनी कॉमेडी से दर्शकों को लोटपोट करेंगे।

    एक्ट्रेस बनेगी विलेन, दिखेगा फैंटेसी का तड़का

    • गोलमाल 5 की कहानी इस बार पहले के पार्ट्स से काफी अलग होने वाली है।

    • नया जॉनर: इस बार फिल्म 'फैंटेसी कॉमेडी' के तौर पर पेश की जाएगी, जिसमें कुछ अलौकिक या जादुई तत्व देखने को मिल सकते हैं।

    • महिला खलनायक: फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इस बार कोई मेल विलेन नहीं, बल्कि एक मशहूर एक्ट्रेस विलेन की भूमिका में नजर आएगी। हालांकि, विलेन के नाम पर अभी सस्पेंस बरकरार है।

    कब रिलीज होगी फिल्म?

    हालांकि फिल्म की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि 2026 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इस हिसाब से साल 2027 में गोलमाल 5 सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। रोहित शेट्टी वर्तमान में फिल्म की स्क्रिप्ट और विजन पर काम कर रहे हैं ताकि इसे पिछली फिल्मों से भी ज्यादा भव्य बनाया जा सके।

