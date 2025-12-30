Golmaal 5: 20 साल बाद 'लक्ष्मण' की वापसी, फैंटेसी कॉमेडी के साथ एक्ट्रेस बनेगी विलेन?

एंटरटेनमेंट डेस्क। अजय देवगन की सुपरहिट सीरीज 'गोलमाल' की पांचवीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। निर्देशक रोहित शेट्टी ने पहले ही फिल्म की पुष्टि कर दी थी, लेकिन अब कास्टिंग और कहानी के प्लॉट को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

शरमन जोशी की 'घर वापसी' इस बार की सबसे बड़ी खबर अभिनेता शरमन जोशी की एंट्री है। साल 2006 में आई पहली फिल्म 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' में शरमन ने 'लक्ष्मण' का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। उसके बाद के तीन पार्ट्स में वे नजर नहीं आए, लेकिन अब करीब 20 साल बाद वे फिर से इस टोली का हिस्सा बनने जा रहे हैं।