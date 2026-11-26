मनोरंजन डेस्क। गोविंदा की फिल्म ‘राजा बाबू’ का एक गाना विवाद में आ गया था। यह गाना अपने बोल और फिल्माए जाने के अंदाज को लेकर लंबे समय तक चर्चा में रहा। इस विवाद को लेकर गीतकार समीर अंजान ने अपनी बात भी कई बार रखी है। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी गाने को अश्लील कहे जाने पर सिर्फ उसके बोल लिखने वाले को ही जिम्मेदार क्यों माना जाता है? गाने को पर्दे पर किस तरह दिखाया गया, इसकी जिम्मेदारी भी तो डायरेक्टर की होती है।
समीर ने इस चर्चा के दौरान डायरेक्टर डेविड धवन की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि गाने के बोल लिखना एक बात है, लेकिन उसे किस तरह फिल्माया जाता है, यह डायरेक्टर के हाथ में होता है।
समीर अंजान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने गीतकारों में शामिल हैं। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। एक बार ‘राजा बाबू’ के इस गाने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने इसके विवादित अंदाज के लिए डायरेक्टर डेविड धवन की प्रस्तुति पर बात की।
समीर का कहना था कि किसी गाने के बोल लिखने के बाद उसे पर्दे पर किस तरह दिखाया जाएगा, यह पूरी तरह गीतकार के नियंत्रण में नहीं होता। गाने की शूटिंग, कलाकारों के हाव-भाव, डांस स्टेप्स और कैमरे का इस्तेमाल डायरेक्टर तय करता है। ऐसे में किसी गाने पर अश्लीलता का आरोप लगने पर केवल गीतकार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है।
हिंदी सिनेमा में गानों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। कई बार गाने के बोल, डांस स्टेप्स या फिल्मांकन को लेकर दर्शकों और सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। कुछ मामलों में गानों के बोल बदले गए, तो कहीं फिल्म के निर्माताओं को सफाई देनी पड़ी।
ऐसे विवादों में अक्सर गीतकार, संगीतकार, डायरेक्टर और निर्माता के बीच जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठते हैं। गीतकार शब्द लिखता है, संगीतकार धुन तैयार करता है, कोरियोग्राफर डांस स्टेप्स बनाता है और डायरेक्टर इन सभी चीजों को एक साथ पर्दे पर पेश करता है।
समीर अंजान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित गीतकारों में से एक हैं। उन्होंने 1980 और 1990 के दशक से लेकर आगे तक कई लोकप्रिय फिल्मों के लिए गाने लिखे। ‘आशिकी’, ‘साजन’, ‘राजा हिंदुस्तानी’, ‘दिलवाले’, ‘धड़कन’ और ‘कुछ कुछ होता है’ जैसी फिल्मों के गानों में उनका योगदान रहा है।
वहीं डेविड धवन हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडी डायरेक्टरों में गिने जाते हैं। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी ने ‘कुली नंबर 1’, ‘हीरो नंबर 1’, ‘राजा बाबू’ और ‘साजन चले ससुराल’ जैसी कई हिट फिल्में दीं। दोनों की फिल्मों के गाने और कॉमेडी सीन आज भी दर्शकों के बीच याद किए जाते हैं।
यह भी पढ़ें- OTT Releases This Week: इस वीकेंड घर बैठे एंटरटेनमेंट का डबल डोज, 'स्पाइडर-मैन' से 'दृश्यम' तक रिलीज होंगी ये 7 फिल्म