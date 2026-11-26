मनोरंजन डेस्क। गोविंदा की फिल्म ‘राजा बाबू’ का एक गाना विवाद में आ गया था। यह गाना अपने बोल और फिल्माए जाने के अंदाज को लेकर लंबे समय तक चर्चा में रहा। इस विवाद को लेकर गीतकार समीर अंजान ने अपनी बात भी कई बार रखी है। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी गाने को अश्लील कहे जाने पर सिर्फ उसके बोल लिखने वाले को ही जिम्मेदार क्यों माना जाता है? गाने को पर्दे पर किस तरह दिखाया गया, इसकी जिम्मेदारी भी तो डायरेक्टर की होती है।

समीर ने इस चर्चा के दौरान डायरेक्टर डेविड धवन की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि गाने के बोल लिखना एक बात है, लेकिन उसे किस तरह फिल्माया जाता है, यह डायरेक्टर के हाथ में होता है।

गाने के बोल लिखने वाले ने डायरेक्टर पर क्यों उठाए सवाल? समीर अंजान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने गीतकारों में शामिल हैं। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। एक बार ‘राजा बाबू’ के इस गाने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने इसके विवादित अंदाज के लिए डायरेक्टर डेविड धवन की प्रस्तुति पर बात की। समीर का कहना था कि किसी गाने के बोल लिखने के बाद उसे पर्दे पर किस तरह दिखाया जाएगा, यह पूरी तरह गीतकार के नियंत्रण में नहीं होता। गाने की शूटिंग, कलाकारों के हाव-भाव, डांस स्टेप्स और कैमरे का इस्तेमाल डायरेक्टर तय करता है। ऐसे में किसी गाने पर अश्लीलता का आरोप लगने पर केवल गीतकार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है।