ऐसे भले आदमी को चालाक औरतों से बचाओ भगवान…गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड का सुनीता आहूजा पर तंज

मनोरंजन डेस्क। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं। गोविंदा का नाम एक मराठी एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा सपनिता भी कई बार इस बारे में बात कर चुकी हैं। अब इस पूरे मामले में गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी का बयान भी सामने आया है। कोमल ने कहा कि जो पत्नी कई साल से अपने पति को ही मारना चाहती है, उसकी बद्दुआ किसी को नहीं लगती।

कोमल के इस बयान ने गोविंदा के साथ उनके रिलेशनशिप की खबरों को और भी ज्यादा हवा दे दी है। कोमल बोलीं- इस औरत की बद्दुआ नहीं लग सकती ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर करते हुए कोमल ने लिखा- जो औरत अपने ही पति की जान लेने की कोशिश कर रही हो, ऐसी औरतों की बद्दुआ किसी को नहीं लगती। जो घर पहले से ही टूटा हुआ हो, उसे कोई और नहीं तोड़ सकता। देश के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि किसी के कहने पर कि ‘कौआ तुम्हारा कान ले गया’, वे कौए के पीछे भागने लगें। मुझे समझ नहीं आता कि कोई औरत किस तरह के दर्द से गुजर रही है, जहां उसे उस दर्द को ठीक करने के बजाय उसे सबके सामने दिखाने में मजा आता है।