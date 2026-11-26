मनोरंजन डेस्क। नीम करौली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म Hanuman Ansh Netflix पर 29 फरवरी से स्ट्रीम होगी। इस बात की उनाउंसमेंट खुद नेटफ्लिक्स ने ही की है। दरअसल, पहले खबरें थी कि हनुमान अंश Sony LIV पर 27 नवंबर से स्ट्रीम होने वाली है।

इस बारे में पोस्ट करते हुए Netflix ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा- आस्था ने उसका जीवन बदल दिया। उसकी भक्ति ने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। भगवान हनुमान के एक सच्चे भक्त की दिव्य कहानी देखें, अब नेटफ्लिक्स पर। 'हनुमान अंश' देखें, जो 29 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और गुजराती भाषाओं में नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हो रही है।