भतीजे की मौत पर फूट-फूटकर रोए हनी सिंह, कार हादसे में हुई थी मौत, Video Viral

मनोरंजन डेस्क। जालंधर में सड़क हादसे में विदित औलख की मौत के बाद सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह उनके परिवार से मिलने पहुंचे। वे दुबई से लौटकर सीधे औलख परिवार के घर गए और दुख की इस घड़ी में परिवार के प्रति संवेदना जताई। विदित के निधन से घर में शोक का माहौल है। इस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि हनी सिंह विदित के पिता को गले लगाकर रो रहे हैं।

Singer and rapper Honey Singh arrived in Jalandhar from Dubai to visit the Aulakh family's residence and offer his condolences following the death of his nephew, Vidit Aulakh, in a road accident. #HoneySingh #ViditAulakh #Jalandhar #RoadAccident https://t.co/4AW7DDp1uG

यह हादसा जालंधर में पुलिस लाइंस इलाके के पास एक फ्लाईओवर पर हुआ। 'मिड-डे' की रिपोर्ट के मुताबिक, विदित और आरव तलवार जिस वोक्सवैगन कार में सवार थे, वह BMC चौक से BSF चौक की ओर जा रही थी। तभी कार फ्लाईओवर पर खड़ी नगर निगम की एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई।

हनी सिंह के भतीजे विदित औलख का पंजाब के जालंधर में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। इसकी जानकारी हनी सिंह ने खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए दी। रैपर ने लिखा, "यह मेरे लिए बहुत ही कठिन और दुखद साल है। अपने भतीजे को खोना दिल तोड़ने वाला है। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।"

कार में उस समय कुल 5 लोग सवार थे। इनमें से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी तीन लोग सुरक्षित बच गए और हादसे के बाद अपने घर लौट गए।

पुलिस जांच जारी

पुलिस के मुताबिक, उन्हें करीब 3 बजे हादसे की सूचना मिली और वे कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गए। बारादरी पुलिस स्टेशन के SHO साहिल चौधरी ने घटना की पुष्टि की है।

बताया जा रहा है कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी इलाके में सफाई और कचरा इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रॉली को फ्लाईओवर पर ही छोड़ दिया था, जिससे कार उससे टकरा गई।

हादसे की वजह पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई थी। हालांकि खबरों के मुताबिक, दोनों परिवारों ने आगे कोई कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला किया। इसके बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए शव परिवारों को सौंप दिए।

कौन थे विदित औलख?

मृतकों की पहचान विदित औलख और आरव तलवार के रूप में हुई है। विदित मशहूर पंजाबी म्यूजिक कंपनी स्पीड रिकॉर्ड्स के मालिक दिनेश के बेटे थे, जबकि आरव पप्पी स्वीट्स के मालिक के बेटे थे।

जानकारी के मुताबिक, हनी सिंह स्पीड रिकॉर्ड्स के साथ काम कर चुके हैं। इसी जुड़ाव की वजह से वे विदित को अपना भतीजा मानते थे। हादसे की सूचना मिलते ही बारादरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

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