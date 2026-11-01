कार हादसे में हनी सिंह के भतीजे समेत 2 की मौत, रैपर बोले- मेरे लिए यह बहुत मुश्किल दौर

मनोरंजन डेस्क। हनी सिंह के भजीजे विदित ओलक का निधन हो गया है। पंजाब के जलंधर में एक रोड एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। इस बात की जानकारी हनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है। रैपर ने कहा- यह मेरे लिए एक बहुत ही कठिन और दुखद साल है। अपने भतीजे को खोना दिल तोड़ने वाला है। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।

कार एक्सीडेंट में हुई मौत यह हादसा पंजाब के जालंधर में पुलिस लाइंस इलाके के पास एक फ्लाईओवर पर हुआ। 'मिड-डे' की रिपोर्ट के मुताबिक, विदित और आरव तलवार जिस वोक्सवैगन कार में सवार थे, वह BMC चौक से BSF चौक की ओर जा रही थी। तभी वह फ्लाईओवर पर खड़ी नगर निगम की एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। कार में उस वक्त 5 लोग सवार थे। उनमें से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में तीन अन्य लोग भी सवार थे, जो सुरक्षित बच गए। तीनों हादसे के बाद अपने घर लौट गए।