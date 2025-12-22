Aditya Dhar कैसे बने सिनेमा के धुरंधर, जानें डिब्बाबंद फिल्म से लेकर सिनेमा में छाने तक का सफर

एंटरटेनमेंट डेस्क। कश्मीर की वादियों से निकलकर हिंदी सिनेमा को नया तेवर देने वाले फिल्ममेकर Aditya Dhar आज इंडस्ट्री के चर्चित नामों में शामिल हैं। एक्शन और स्पाई थ्रिलर को अलग अंदाज में पेश करने वाले आदित्य धर ने कहानी कहने की भाषा बदली और दर्शकों को ऐसा सिनेमा दिया, जिसने उन्हें रातोंरात पहचान दिलाई। हम बात कर रहे हैं धुरंधर के निर्देशक की, जिनका सफर आसान नहीं रहा।

बॉलीवुड में आउटसाइडर के लिए जगह बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन आदित्य धर ने धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। उन्हें पहली ही फिल्म से सफलता नहीं मिली, बल्कि कई उतार-चढ़ाव के बाद उन्होंने अपने लिए रास्ता तैयार किया। आइए जानते हैं कि आदित्य धर कैसे सिनेमा के ‘धुरंधर’ बने।