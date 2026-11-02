विलेन बनकर बॉलीवुड में आए शाहरुख, एक बुजुर्ग महिला की बात ने बदल दी जिंदगी, फिर बने रोमांस के बादशाह

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान आज दुनिया भर में रोमांस के बादशाह के नाम से पहचाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान कभी रोमांटिक हीरो बनना ही नहीं चाहते थे? उन्हें लगता था कि वह पर्दे पर विलेन के किरदारों के लिए ज्यादा बेहतर हैं। यही वजह थी कि अपने शुरुआती करियर में उन्होंने ‘बाजीगर’, ‘डर’ और ‘अंजाम’ जैसी फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाए। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी।

जब शाहरुख को लगता था कि वह रोमांटिक हीरो नहीं बन सकते शाहरुख खान ने साल 1992 में फिल्म ‘दीवाना’ से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद ‘बाजीगर’, ‘डर’ और ‘अंजाम’ जैसी फिल्मों में उनके नेगेटिव रोल ने खूब सुर्खियां बटोरीं। उस दौर में शाहरुख को लगता था कि वह पारंपरिक हीरो जैसे नहीं दिखते। उन्हें यह भी लगता था कि रोमांटिक फिल्मों के लिए जिस तरह के चेहरे की जरूरत होती है, वह उनके पास नहीं है।

इसी बीच यश राज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ की कहानी सुनाई। लेकिन शाहरुख इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। उन्हें एक्शन फिल्में करना पसंद था और वह खुद को रोमांटिक हीरो के रूप में देखने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। एक बुजुर्ग महिला की बात ने बदल दिया नजरिया आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख को फिल्म के लिए मनाने की कोशिश जारी रखी। इसी दौरान फिल्म ‘त्रिमूर्ति’ की शूटिंग चल रही थी। आदित्य चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इसी शूटिंग के दौरान करीब 80 साल की एक महिला शाहरुख के पास आईं।