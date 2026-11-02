कभी ठुकराए गए, फिर 100 से ज्यादा फिल्मों के साथ दुनिया पर छाए, जानिए Shah Rukh Khan कैसे बने बॉलीवुड के किंग खान

Shah Rukh Khan Success Story: दिल्ली की गलियों से निकलकर मुंबई की फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले शाहरुख खान आज सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि दुनियाभर में भारतीय सिनेमा का चेहरा बन चुके हैं। कभी उनके पास न फिल्मी परिवार का सहारा था, न बॉलीवुड में कोई गॉडफादर। उन्होंने अपने एक्टिंग, मेहनत और अलग अंदाज से ऐसी पहचान बनाई कि आज दुनिया उन्हें किंग खान, बादशाह और रोमांस का बादशाह कहती है। लेकिन इस चमकती हुई सफलता के पीछे संघर्ष, अपनों को खोने का दर्द, असफलताएं और खुद को बार-बार साबित करने की कहानी छिपी है। 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मनाने जा रहे शाहरुख खान का सफर बताता है कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी उन्हें पूरा करने की जिद होती है।

दिल्ली में हुआ जन्म, बचपन से ही था एक्टिंग का शौक शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान और मां लतीफ फातिमा थीं। शाहरुख का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में बीता। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट कोलंबा स्कूल से की। पढ़ाई के साथ-साथ खेल और दूसरी गतिविधियों में भी उनकी दिलचस्पी थी। स्कूल में उन्हें ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था।

इसके बाद उन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। हालांकि, उनका मन एक्टिंग की दुनिया में ज्यादा लगता था। इसी जुनून ने उन्हें थिएटर तक पहुंचाया, जहां उन्होंने मशहूर थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन से एक्टिंग की बारीकियां सीखीं। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि थिएटर में छोटे-छोटे किरदार निभाने वाला यह लड़का एक दिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय एक्टरओं में शामिल होगा। पिता और मां को खोने के बाद बदली जिंदगी शाहरुख की जिंदगी में सबसे मुश्किल दौर तब आया, जब महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनके पिता का निधन कैंसर के कारण हुआ था। इस घटना ने परिवार को गहरा झटका दिया। इसके बाद साल 1991 में उनकी मां का भी निधन हो गया। शाहरुख अपनी मां के बेहद करीब थे। माता-पिता दोनों को खोने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा खालीपन आ गया।

इस मुश्किल दौर में उन्होंने अपनी बड़ी बहन शहनाज लारुख की जिम्मेदारी भी संभाली। परिवार की परिस्थितियों और माता-पिता के जाने के बाद शाहरुख ने दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया। यह फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। टीवी से शुरू हुआ सफर, फिर फिल्मों में रखा कदम बई आने से पहले शाहरुख थिएटर कर चुके थे, लेकिन उन्हें असली पहचान छोटे पर्दे से मिली। साल 1989 में प्रसारित टीवी सीरियल ‘फौजी’ में उन्होंने अभिमन्यु राय का किरदार निभाया। इस सीरियल में एक आर्मी कैडेट के रूप में उनकी एक्टिंग दर्शकों को पसंद आई। इसके बाद वह ‘सर्कस’ और ‘दूसरा केवल’ जैसे धारावाहिकों में भी नजर आए। टीवी पर मिली पहचान ने उनके लिए फिल्मों के दरवाजे खोले। साल 1992 में फिल्म ‘दीवाना’ से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर और दिव्या भारती नजर आए थे। फिल्म सफल रही और शाहरुख को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब रोमांटिक हीरो नहीं, विलेन बनकर बनाई पहचान शाहरुख के करियर की शुरुआत काफी अलग रही। जहां ज्यादातर नए एक्टर पर्दे पर हीरो बनने का सपना देखते हैं, वहीं शाहरुख ने ऐसे किरदार चुने जिनसे उस समय बड़े सितारे भी दूरी बनाते थे। साल 1993 में आई ‘बाजीगर’ में उन्होंने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया, जो अपने बदले के लिए खतरनाक रास्ता अपनाता है। इसी साल ‘डर’ में वह एक जुनूनी प्रेमी के रूप में नजर आए। इसके बाद 1994 में आई ‘अंजाम’ में भी उन्होंने नकारात्मक किरदार निभाया। इन फिल्मों ने उन्हें एक ऐसे एक्टर के रूप में स्थापित किया, जो जोखिम लेने से नहीं डरता।

‘बाजीगर’ के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। हालांकि, शाहरुख को आगे चलकर सिर्फ विलेन के किरदारों तक सीमित नहीं रहना था। ‘DDLJ’ ने बदल दी किस्मत, बने रोमांस के बादशाह साल 1995 में शाहरुख के करियर की दिशा बदल गई। आदित्य चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ में राज मल्होत्रा का किरदार निभाने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में शाहरुख रोमांटिक हीरो बनने को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थे। उन्हें लगता था कि वह एक्शन और नकारात्मक किरदारों में ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन आखिरकार उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी। काजोल के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों के दिलों में बस गई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और शाहरुख रातोंरात रोमांस के नए चेहरे बन गए। इसके बाद ‘दिल तो पागल है’, ‘कुछ कुछ होता है’, ‘मोहब्बतें’, ‘कभी खुशी कभी गम’, ‘देवदास’, ‘कल हो ना हो’ और ‘वीर-जारा’ जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सिर्फ रोमांस नहीं, हर किरदार में दिखाई अपनी ताकत शाहरुख खान ने कभी खुद को सिर्फ रोमांटिक फिल्मों तक सीमित नहीं रखा। साल 2002 में ‘देवदास’ में उनके एक्टिंग को खूब सराहना मिली। 2004 में ‘स्वदेश’ में उन्होंने एक ऐसे वैज्ञानिक का किरदार निभाया, जो विदेश से लौटकर अपने देश और गांव से जुड़ता है। इसी साल आई ‘मैं हूं ना’ और ‘वीर-जारा’ ने भी दर्शकों का दिल जीता। साल 2007 में आई ‘चक दे! इंडिया’ उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हुई। इसमें उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कबीर खान की भूमिका निभाई। इसके बाद ‘माई नेम इज खान’, ‘डॉन’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘हैप्पी न्यू ईयर’ और ‘रईस’ जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी अलग-अलग एक्टिंग क्षमताओं का परिचय दिया।