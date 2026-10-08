एंटरटेनमेंट डेस्‍क। मशहूर एक्टर नाना पाटेकर (Actor Nana Patekar) का आज (8 अक्टूबर) निधन हो गया। नाना पाटेकर ने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। नाना पाटेकर को गोवा के डोना पाउला में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ा। उसके बाद उन्हें मणिपाल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हालांकि, नाना पाटेकर की उसी समय मौत हो गई। सूत्रों का कहना है कि नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में किया जाएगा।

नाना पाटेकर की मौत के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इमोशनल रिएक्शन दिया। प्रमोद सावंत ने कहा, मैंने एक करीबी दोस्त खो दिया है। मुझे बहुत दुख है कि उनका गोवा में निधन हो गया। नाना पाटेकर मेरे अच्छे दोस्त थे, जब भी वह गोवा आते थे तो मेरे घर आते थे।