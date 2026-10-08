एंटरटेनमेंट डेस्‍क। नाना पाटेकर की मौत के बाद उनके बेटे मल्हार ने रिएक्शन दिया है। जब उनकी मौत की खबर सामने आई, तो मल्हार और उनका परिवार पुणे में थे। वे तुरंत गोवा के लिए निकल गए। नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने उनकी मौत की खबर को कन्फर्म किया। यह जानकारी मिलते ही उनका परिवार गोवा के लिए रवाना हो गया। नाना किसी प्राइवेट काम से गोवा में थे। मल्हार ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर दोपहर में पुणे लाया जाएगा। जब नाना की मौत की खबर सामने आई, तब मल्हार और उनका परिवार पुणे में थे। मल्हार ने यह भी साफ किया कि उनके पास इस बारे में कोई डिटेल्ड जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया है कि वह गोवा जाकर पूरी जानकारी लेंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बड़ा झटका हिंदी और मराठी सिनेमा के दमदार एक्टर, डायरेक्टर और थिएटर पर्सनैलिटी नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह (गुरुवार, 8 अक्टूबर) गोवा में आखिरी सांस ली। उनके निधन की घोषणा उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने की। नाना पाटेकर के अचानक निधन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है और फैंस और आर्टिस्ट सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

यादगार फिल्‍में नाना पाटेकर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडियन सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई थी। चाहे सीरियस रोल हो, विलेन हो या कॉमिक कैरेक्टर, हर रोल को अपना टच देने का उनका एक खास स्टाइल था। ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘अग्निसाक्षी’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘तिरंगा’, ‘अपहरण’, ‘राजनीति’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों में उनके रोल आज भी दर्शकों को याद हैं। डायरेक्‍शन और राइटिंग भी नाना पाटेकर ने एक्टिंग के साथ-साथ अपने करियर में डायरेक्शन और राइटिंग भी की। उन्होंने फिल्म ‘प्रहार: द फाइनल अटैक’ से डायरेक्शन की फील्ड में कदम रखा। उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड समेत कई बड़े अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया। नाना पाटेकर की ज़िंदगी में थिएटर की खास जगह थी। कुछ दिन पहले गोवा में एक इवेंट में बोलते हुए उन्होंने एक्टर बनने के अपने सफर के बारे में बताया था। उन्होंने याद किया कि उन्हें अपनी सहजता की वजह से स्टेज पर आने का मौका मिला और अपने पहले प्ले के लिए अवॉर्ड मिलने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक्टिंग को समर्पित करने का फैसला किया।