'मैंने KGF देखी और उनका फ़ैन बन गया' रामायण के प्री-लॉन्च इवेंट में रणबीर कपूर ने को-स्टार यश की तारीफ़ की

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। सोमवार को हैदराबाद में रामायण के प्री-लॉन्च इवेंट में रणबीर कपूर ने अपने को-स्टार यश की तारीफ़ की, और बताया कि कैसे KGF देखकर वह सुपरस्टार के फ़ैन बन गए। इवेंट में बोलते हुए रणबीर ने फ़िल्ममेकिंग में यश की समझ की तारीफ़ की। उन्हें "सिनेमा मैन" कहा। इसमें लिखने और कहानी कहने से लेकर एक्टिंग, डायरेक्शन और प्रोड्यूसिंग तक शामिल है।

यश को पहली बार स्क्रीन पर देखने को याद करते हुए, रणबीर ने कहा, “जब मैंने पहली बार यश, रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF देखी थी। मैंने KGF देखी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन बन गया। और फिर मैं उनसे एक दिन गोवा में मिला जब मैं और नमित वहां गए थे, जब वह अपनी एक फिल्म की रेकी कर रहे थे।

मुझे एहसास हुआ कि यह आदमी सिर्फ एक सुपरस्टार, एक एक्टर नहीं है, वह एक सिनेमा मैन है। वह ऐसा इंसान है जो लिखना समझता है, वह कहानी सुनाना समझता है, वह एक्टिंग समझता है, वह समझता है कि फिल्म कैसे प्रोड्यूस करनी है, फिल्म कैसे डायरेक्ट करनी है, फिल्म में कैसे एक्टिंग करनी है।” रणबीर ने फिल्ममेकिंग के लिए यश के डेडिकेशन और पैशन के बारे में बात की, यह याद करते हुए कि कैसे एक्टर रामायण में शामिल होने के साथ-साथ अपने होम प्रोडक्शन पर भी काम कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, “मैं सच में हैरान था क्योंकि जब हम रामायण बना रहे थे, तब भी वह अपने होम प्रोडक्शन में काम कर रहे थे। और मैं बता सकता था कि यह आदमी जिस पैशन से काम करता है, मैंने ऐसा बहुत से लोगों में नहीं देखा।”