एंटरटेनमेंट डेस्क। मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का गोवा में उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट आने से निधन हो गया। वह 75 साल के थे। नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार आज पुणे के पास उनके डोनाजे गांव वाले घर पर शाम 4 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके सबसे मशहूर रोल में से एक अनीस बज़्मी की फिल्म वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का रोल था। डायरेक्टर ने इंस्टाग्राम पर दिल से श्रद्धांजलि दी और मशहूर एक्टर को खोने पर गहरा दुख जताया।
उन्होंने लिखा, "मेरे सभी मीडिया के दोस्तों, मुझे सच में अफ़सोस है, लेकिन मैं अभी बात करने की हालत में नहीं हूँ। मैं बहुत दुखी हूं और अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या हुआ है। प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दें। सच में मेरे पास इस समय कुछ भी कहने के लिए शब्द या मन की हालत नहीं है। यह मेरे और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा दर्द है। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे।"
नाना पाटेकर को आखिरी बार चार दिन पहले गोवा के डोना पाउला में पब्लिक में देखा गया था, जहां उन्होंने सम्राट क्लब इंटरनेशनल इंस्टॉलेशन सेरेमनी में हिस्सा लिया और भाषण दिया था। नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार आज पुणे के पास उनके डोनाजे गांव में उनके घर पर शाम 4 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
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1 जनवरी, 1951 को महाराष्ट्र में जन्मे नाना पाटेकर ने खुद को एक ऐसे एक्टर के तौर पर बनाया जो अपनी तेज़ी, डायलॉग डिलीवरी और मुश्किल और अलग तरह के किरदार निभाने की काबिलियत के लिए जाने जाते थे। तीन नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड जीतने वाले, उन्हें नटसम्राट, वजूद, परिंदा, अब तक छप्पन और यशवंत जैसी फ़िल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता था।
उन्होंने 1978 की फ़िल्म 'गमन' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 2000 के दशक की शुरुआत में, पाटेकर को शक्ति: द पावर (2002), अब तक छप्पन (2004), अपहरण (2005), और टैक्सी नंबर 9211 (2006) में उनके परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिली। उन्हें कॉमेडी वेलकम (2007) और इसके सीक्वल वेलकम बैक (2015) में गैंगस्टर 'उदय शेट्टी' का रोल करने के लिए भी बहुत तारीफ मिली।
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वह पॉलिटिकल थ्रिलर राजनीति (2010) का भी हिस्सा थे - जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड के लिए पांचवां नॉमिनेशन मिला। 2016 में, उन्होंने मराठी फिल्म 'नटसम्राट' में अपने परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता। पाटेकर को पद्म श्री भी मिला था - जो उन्हें 2013 में सिनेमा और आर्ट्स में उनके योगदान के लिए दिया गया था। उन्हें यशवंत (1997), वजूद (1998), और आंच (2003) फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग के लिए भी जाना जाता था।