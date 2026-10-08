एंटरटेनमेंट डेस्‍क। मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का गोवा में उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट आने से निधन हो गया। वह 75 साल के थे। नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार आज पुणे के पास उनके डोनाजे गांव वाले घर पर शाम 4 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके सबसे मशहूर रोल में से एक अनीस बज़्मी की फिल्म वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का रोल था। डायरेक्टर ने इंस्टाग्राम पर दिल से श्रद्धांजलि दी और मशहूर एक्टर को खोने पर गहरा दुख जताया।

उन्होंने लिखा, "मेरे सभी मीडिया के दोस्तों, मुझे सच में अफ़सोस है, लेकिन मैं अभी बात करने की हालत में नहीं हूँ। मैं बहुत दुखी हूं और अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या हुआ है। प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दें। सच में मेरे पास इस समय कुछ भी कहने के लिए शब्द या मन की हालत नहीं है। यह मेरे और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा दर्द है। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे।"