एंटरटेनमेंट डेस्‍क। गुरुवार, 8 अक्टूबर, 2026 की सुबह बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के मशहूर एक्टर नाना पाटेकर के फैंस के लिए दुखद खबर आई। जिसमें सुबह 5:20 बजे गोवा के मणिपाल हॉस्पिटल में मेडिकल टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसमें उनकी उम्र 75 साल थी।

सीने में तेज़ दर्द की शिकायत के बाद उनके फ़्लैट पर मेडिकल टीम भेजी गई। जहां वे बेहोश मिले। वहां कार्डियक मसाज देने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। चूंकि यह केस मेडिको-लीगल है, इसलिए आज पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। नाना पाटेकर आखिरी बार इसी साल रिलीज़ हुई फ़िल्म 'सूबेदार' में दिखे थे। आइए यहां उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प और अनोखी बातें जानते हैं। असली नाम था विश्‍वनाथ पाटेकर, बहन प्‍यार से नाना बुलाती थी विश्वनाथ से नाना बनने का सफ़र नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। बचपन में उनकी छोटी बहन उन्हें प्यार से 'नाना' बुलाती थीं। बाद में यही नाम उनकी पहचान बन गया। पासपोर्ट और आधार कार्ड पर भी 'नाना पाटेकर' रजिस्टर्ड है।