इमरान खान को दूसरा नोटिस जारी, FRRO ने 15 दिन में मांगा जवाब- आपके राइट्स क्यों न रद किए जाएं

मनोरंजन डेस्क। आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान को विदेशी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने दूसरा नोटिस जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नोटिस एक्टर के पिटिशन के जवाब में भेजा गया है। दरअसल, शनिवार को इमरान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा जारी उस नोटिस को चुनौती दी। इसमें उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। अब FRRO ने दूसरा नोटिस भेजते हुए उनसे जवाब मांगा है। FRRO ने सवाल किया- आप वजह बताएं कि आपका 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) दर्जा क्यों न रद्द किया जाए।

नोटिस में क्या-क्या था? FRRO के नोटिस में दिल्ली में CJP के 'एंटी-CEC' (CEC के खिलाफ) विरोध प्रदर्शन के दौरान अगस्त क्रांति मैदान में उनकी मौजूदगी का जिक्र है। नोटिस के अनुसार, इस प्रदर्शन के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, और गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने के आरोप में उनके तथा अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।