इमरान खान ने बॉम्बे HC में मांगी माफी, कहा- मेरा CJP से कोई संबंध नहीं

मनोरंजन डेस्क। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर इमरान खान को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) में शामिल होने के लिए माफी मांगने का आदेश दिया है। इसके अवाला कोर्ट ने एक्टर के खिलाफ जारी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के नोटिस पर लगी अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है। इसे आगे बढ़ा कर 7 दिसंबर कर दिया गया। अब इस दिन तक इमरान भारत में रह सकते हैं।

दरअसल, इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और भारतीय मूल के लोगों के लिए उपलब्ध ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) सुविधा के तहत भारत में रह रहे हैं। इसके बावजूद वह प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। इसके बाद FRRO ने उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद शनिवार को इमरान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा जारी उस नोटिस को चुनौती दी थी। इसके बाद FRRO ने एक्टर के खिलाफ एक और नोटिस जारी किया और 15 दिन में जवाब मांगा।

इमरान बोले- मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं 2 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान इमरान ने कहा- मेरा CJP मेंबर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से ही उन्होंने एफिडेविट जमा कर भारत में रहने की अपील की है। इस पर कोर्ट ने कहा - सिर्फ एफिडेविट काफी नहीं होगा। आपको बिना शर्त के माफी मांगनी चाहिए। अगर किसी भारतीय नागरिक ने विदेश में ऐसा ही कुछ किया होता, तो उसे अगली ही फ्लाइट से भारत वापस भेज दिया जाता। आप इतने सालों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन इस दौरान आपने कभी किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया। इतने लंबे समय तक यहां रहने के बाद, अब आपने प्रोटेस्ट में शामिल होने का फैसला क्यों किया? OCI कार्ड के साथ आप किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन सकते। कोर्ट ने कहा- अमेरिका जाएं और प्रोटेस्ट करें कोर्ट ने आगे कहा- आप अमेरिका जाएं और वहां प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, आप वहां जाकर वोट भी डाल सकते हैं, लेकिन यहां आप किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करें, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां रह कर 'वसुधैव कुटुंबकम' (पूरी दुनिया एक परिवार है) के सिद्धांत को माने। इसके बाद, अदालत ने इमरान खान को 7 दिसंबर तक राहत दी है।