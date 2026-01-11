इंडियन आइडल 3 के विजेता का 43 वर्ष की उम्र में निधन, प्रशांत तमांग को पाताल लोक 2 से मिली थी नई पहचान

एंटरटेनमेंट डेस्क: प्रसिद्ध सिंगर और अभिनेता प्रशांत तमांग का 11 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में अपने आवास पर निधन हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक मेडिकल पुष्टि नहीं हो सकी है। उनके निधन की खबर मिलते ही संगीत और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रशांत तमांग 43 वर्ष के थे।

दार्जिलिंग से इंडियन आइडल तक का सफर प्रशांत तमांग का जन्म 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग में हुआ था। कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। जीविका के लिए उन्होंने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सेवा शुरू की। पुलिस सेवा के दौरान भी उनका संगीत के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ और वह पुलिस ऑर्केस्ट्रा से जुड़े रहे।