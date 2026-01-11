मेरी खबरें
    इंडियन आइडल 3 के विजेता का 43 वर्ष की उम्र में निधन, प्रशांत तमांग को पाताल लोक 2 से मिली थी नई पहचान

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 05:23:59 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 05:23:59 PM (IST)
    इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता और अभिनेता प्रशांत तमांग का निधन हो गया। File Photo

    HighLights

    1. इंडियन आइडल 3 के विजेता थे प्रशांत तमांग
    2. पाताल लोक 2 में डैनियल लेचो की भूमिका
    3. नेपाली फिल्मों और संगीत में बड़ा योगदान

    एंटरटेनमेंट डेस्क: प्रसिद्ध सिंगर और अभिनेता प्रशांत तमांग का 11 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में अपने आवास पर निधन हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक मेडिकल पुष्टि नहीं हो सकी है। उनके निधन की खबर मिलते ही संगीत और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रशांत तमांग 43 वर्ष के थे।

    दार्जिलिंग से इंडियन आइडल तक का सफर

    प्रशांत तमांग का जन्म 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग में हुआ था। कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। जीविका के लिए उन्होंने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सेवा शुरू की। पुलिस सेवा के दौरान भी उनका संगीत के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ और वह पुलिस ऑर्केस्ट्रा से जुड़े रहे।


    इंडियन आइडल 3 से मिली पहचान

    साल 2007 में प्रशांत तमांग ने ‘इंडियन आइडल सीजन 3’ में भाग लिया और अपनी सादगी, भावनात्मक गायकी और संघर्ष की कहानी से देशभर के दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रतियोगिता जीतने के बाद वह रातोंरात राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। उनकी जीत के बाद उनका पहला म्यूजिक एल्बम ‘धन्यवाद’ रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।

    संगीत से अभिनय तक का सफर

    इंडियन आइडल के बाद प्रशांत तमांग ने भारत और विदेशों में कई लाइव परफॉर्मेंस दीं। उन्हें एक सफल प्लेबैक सिंगर और लाइव परफॉर्मर के रूप में पहचान मिली। संगीत के साथ-साथ उन्होंने अभिनय में भी कदम रखा। साल 2010 में उन्होंने नेपाली हिट फिल्म ‘गोरखा पलटन’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की।

    इसके बाद वह ‘अंगालो यो माया को’, ‘किना माया मा’, ‘निशानी’, ‘परदेसी’ और ‘किना मायामा’ जैसी नेपाली फिल्मों में नजर आए। उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा।

    पाताल लोक 2 से मिली नई पहचान

    टेलीविजन और वेब प्लेटफॉर्म पर भी प्रशांत तमांग ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वह ‘अंबर धारा’ में अतिथि भूमिका में नजर आए। हाल ही में वेब सीरीज ‘पाताल लोक सीजन 2’ में डैनियल लेचो के अहम किरदार में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें खासा सराहा गया।

    सांस्कृतिक गीतों से अमर पहचान

    प्रशांत तमांग के गीत ‘बीर गोरखाली’ और ‘असारे महिमा’ आज भी शक्तिशाली सांस्कृतिक गीतों के रूप में गूंजते हैं। खबरों के मुताबिक, वह हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक लाइव परफॉर्मेंस के बाद दिल्ली लौटे थे और उन्हें किसी गंभीर बीमारी की जानकारी नहीं थी। उनका जीवन संघर्ष, संगीत और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी रहा।

