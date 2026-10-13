रजनीकांत मुझे मार नहीं सकते और…फिल्म में काम करने के लिए क्या थी मिथुन चक्रवर्ती की अनोखी शर्त

मनोरंजन डेस्क। रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 के लिए जब मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया गया था, तब उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसने सभी के होश उड़ा दिए। मिथुन ने कहा कि वह फिल्म का हिस्सा तभी रहेंगे जब रजनीकांत मुझे मार न पाए। उन्होंने कहा कि न ही हीरो मुझे मार सकता है और न ही शूट कर सकता है।

रजनीकांत ने कही यह बात इस बात का खुलासा जेलर 2 के ही एक इवेंट में रजनीकांत ने किया है। एक्टर ने कहा- मिथुन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब प्रोडक्शन टीम ने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने पूछा कि उन्हें कौन सा रोल करना है। क्या मैं विलेन हूं? क्या मुझे रजनीकांत से मार खानी है? भागो यहां से। बाद में, WAVES समिट के दौरान मैं उनसे मिला। जब बातचीत इस बारे में पहुंची, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम कहोगे, तो मैं कर लूंगा। लेकिन उनकी एक शर्त थी। मिथुन जी ने कही कि तुम न तो मुझे मारोगे और न ही गोली मारोगे। मैंने कहा मुझे डायरेक्टर से पूछने दो और फिर बताता हूं। लेकिन मुझे यकीन था कि वह बस ऐसे ही कह रहे।