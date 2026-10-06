एंटरटेनमेंट डेस्क। जान्हवी कपूर ने 'देवरा: पार्ट 1' के गाने चुट्टामल्ले में AI वीडियो पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिना सहमति के फिक्शनल कंटेंट सर्कुलेट करना "बहुत ज़्यादा उल्लंघन" है।
जान्हवी ने कहा, "महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने और बिना सहमति के फिक्शनल कंटेंट सर्कुलेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा उल्लंघन है, जो सेक्सुअल असॉल्ट की हद तक है। मेरी इंडस्ट्री में लगभग हर महिला ने इसका कोई न कोई रूप झेला है। हर जगह महिलाएं तेज़ी से इसका शिकार हो रही हैं।
उन्होंने आगे ज़ोर दिया कि सहमति को कभी भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं समझना चाहिए। "एक औरत के शरीर के लिए सहमति, पसंद और सम्मान इंसानियत की सबसे बेसिक बातों में से एक होना चाहिए, फिर भी किसी तरह, उन्हें मुश्किल माना जाता है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा उनके AI वीडियो से कहीं बड़ा है और उन बड़ी चिंताओं को दिखाता है जिनका सामना औरतें करती रहती हैं।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब चुट्टामल्ले के फुटेज का इस्तेमाल करके AI से बनाया गया एक डीपफेक वीडियो ऑनलाइन फैलाया गया, जिसमें जान्हवी और जूनियर NTR थे। फुटेज में जान्हवी को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट और अपमानजनक तरीके से दिखाने के लिए डिजिटली बदलाव किया गया था।
जूनियर NTR उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से वीडियो की आलोचना की। उन्होंने इस हरकत को "घिनौना, बीमार और बेशर्म" कहा और कहा कि इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे जाने-माने नामों, जिनमें चिरंजीवी, विजय देवरकोंडा और खुशबू सुंदर शामिल हैं, ने भी AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई और जान्हवी के लिए अपना सपोर्ट जताया। उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और डिजिटली बदले गए कंटेंट के बारे में ज़्यादा जवाबदेही की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
Jahnvi Kapoor की बोल्डनेस पड़ जाती है बड़ी-बड़ी हसीनाओं पर भारी