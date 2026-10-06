एंटरटेनमेंट डेस्‍क। जान्हवी कपूर ने 'देवरा: पार्ट 1' के गाने चुट्टामल्ले में AI वीडियो पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की बात करते हुए उन्‍होंने कहा कि बिना सहमति के फिक्शनल कंटेंट सर्कुलेट करना "बहुत ज़्यादा उल्लंघन" है।

जान्हवी ने कहा, "महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने और बिना सहमति के फिक्शनल कंटेंट सर्कुलेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा उल्लंघन है, जो सेक्सुअल असॉल्ट की हद तक है। मेरी इंडस्ट्री में लगभग हर महिला ने इसका कोई न कोई रूप झेला है। हर जगह महिलाएं तेज़ी से इसका शिकार हो रही हैं।

उन्होंने आगे ज़ोर दिया कि सहमति को कभी भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं समझना चाहिए। "एक औरत के शरीर के लिए सहमति, पसंद और सम्मान इंसानियत की सबसे बेसिक बातों में से एक होना चाहिए, फिर भी किसी तरह, उन्हें मुश्किल माना जाता है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा उनके AI वीडियो से कहीं बड़ा है और उन बड़ी चिंताओं को दिखाता है जिनका सामना औरतें करती रहती हैं। वीडियो के खिलाफ बोलने के लिए को-स्टार जूनियर NTR को धन्यवाद दिया "NTR सर ने इतना कड़ा स्टैंड लिया और इस वायलेशन की बुराई की, इससे मैं बहुत खुश हूं। थैंक यू, सर।

जब कोई ऐसा इंसान जिसे लाखों लोग मानते हैं, किसी ऐसी चीज़ के बारे में बोलता है जो शायद उससे सीधे तौर पर जुड़ी न हो, तो इससे हर उस महिला को फर्क पड़ता है जिसने कुछ हद तक इस तरह के बिहेवियर का अनुभव किया है।"