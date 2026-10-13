‘रामायणम्’ में हुई जटायु की एंट्री, धर्म और साहस के प्रतीक इस किरदार को अनुपम खेर ने दी अपनी आवाज़

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। नमित मल्होत्रा की ‘रामायणम्’ के मेकर्स ने जटायु का नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें महाकाव्य के सबसे पूजनीय पात्रों में से एक जटायु को दर्शकों के सामने पेश किया गया है। इस किरदार को अनूपम खेर ने अपनी आवाज़ दी है। यह नया पोस्टर फिल्म के किरदारों को पेश करने की सीरीज़ का हिस्सा है, जिसके ज़रिए दर्शकों को इस कालजयी महागाथा के अहम पात्रों की झलक देखने को मिल रही है।

किरदारों के पोस्टर्स की सीरीज़ के ज़रिए दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाते हुए, नमित मल्होत्रा की ‘रामायणम्’ के मेकर्स ने जटायु का नया पोस्टर जारी किया है। साहस और धर्म के पूजनीय प्रतीक जटायु के किरदार को अनूपम खेर ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म के पार्ट 1 की एडवांस बुकिंग दशहरे पर शुरू होने में अब सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। वहीं, फिल्म 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।