‘यह आंखें अमिताभ बच्चन को दिखाना’: पैपराजी को घूरने पर जया बच्चन को मिला जवाब, कहा- Big B की वाइफ हो, इस वजह से…

मनोरंजन डेस्क। जया बच्चन अक्सर पैपराजी पर भड़कती नजर आती हैं। एक और ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन पैपराजी को घूरती नजर आ रही हैं। हालांकि, इस बार एक पैपराजी ने ऐसा रिएक्शन दिया जसने सभी के होश उड़ा दिए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाचरल हो रहा है। आइए जानते हैं वह रिएक्शन क्या था…

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जया बच्चन बोटी श्वेता के साथ किसी इवेंट में जा रही थीं। उस दौरान पैपराजी भी मौजूद थे। तभी एक्ट्रेस उस पैपराजी को घूरने लगी। तभी पैपरैजी ने कहा- मैडम आप हमें घूर क्यों रही हैं। आप बच्चन साहब की वाइफ हो इस वजह से ही फोटो निकाला आपका। यह आंखें अमिताभ बच्चन को ही दिखाना, हमें नहीं।