एंटरटेनमेंट डेस्क। देशभर में प्रसिद्ध जागरण फिल्म फेस्टिवल में लगातार सितारों का जमावड़ा लग रहा है। अब तक दिल्ली से लेकर कानपुर और लखनऊ तक में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा चुका है, जहां मनोज बाजपेयी से लेकर दिव्या खोसला कुमार, काजोल सहित कई बड़े-बड़े स्टार मंच पर आए और सिनेमा के बारे में यूथ को काफी कुछ सिखाया।

अब जागरण फिल्म फेस्टिवल अपनी अगली मंजिल की तरफ यानी कि प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर ये कार्यक्रम 26 सितंबर से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इन तीनों के भीतर जहां कई बड़ी फिल्मों की स्क्रीनिंग जेएफएफ में होगी, तो वहीं आपके फेवरेट सितारे भी अपना अनुभव शेयर कर लोगों को प्रेरित करते दिखाई देंगे। प्रयागराज में क्या-क्या होगा, नीचे आपके लिए पूरी डिटेल हम शेयर कर रहे हैं।

प्रयागराज में 26 तारीख को होगी इस फिल्म से ओपनिंग जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 के प्रयागराज शेड्यूल की ओपनिंग फिल्म 'घर' से होगी, जिसका निर्देशन डायरेक्टर कंगकन बोरा ने किया है। फिल्म की कहानी संदीप और उनकी पत्नी की है, जो एक गांव से निकलकर एक वादे के खातिर मुंबई में आते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें धोखा खाना पड़ता है। इस कपल के पास मुंबई में रहने के लिए छत तक नहीं होती। घर उनके संघर्ष और सर्वाइवल की कहानी को दिखाती है। पहले ये फेस्टिवल सिर्फ 18 साल से ज्यादा के उम्र के ऊपर के लोगों को फिल्म दिखाता था, लेकिन अपनी टैग लाइन 'गुड सिनेमा फॉर एवरीवन' को ध्यान में रखते हुए जागरण फिल्म फेस्टिवल अब ऐसे स्पेशल सेक्शन लेकर आया है, जिससे सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चों को भी सीख मिले।