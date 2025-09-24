मेरी खबरें
    अब जागरण फिल्म फेस्टिवल अपनी अगली मंजिल की तरफ यानी कि प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर ये कार्यक्रम 26 सितंबर से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इन तीनों के भीतर जहां कई बड़ी फिल्मों की स्क्रीनिंग जेएफएफ में होगी, तो वहीं आपके फेवरेट सितारे भी अपना अनुभव शेयर कर लोगों को प्रेरित करते दिखाई देंगे।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 08:01:55 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 08:03:13 PM (IST)
    JFF 2025: जागरण फिल्‍म फेस्टिवल की शाम प्रयागराज में होगी आबाद, यह स्‍टार शेयर करेगा अपनी एक्टिंग के सफर का अनुभव
    प्रयागराज में होगा जागरण फिल्‍म फेस्टिवल।

    HighLights

    1. प्रयागराज शेड्यूल की ओपनिंग फिल्म 'घर' से होगी।
    2. इसका निर्देशन डायरेक्टर कंगकन बोरा ने किया है।
    3. फिल्म की कहानी संदीप और उनकी पत्नी की है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। देशभर में प्रसिद्ध जागरण फिल्म फेस्टिवल में लगातार सितारों का जमावड़ा लग रहा है। अब तक दिल्ली से लेकर कानपुर और लखनऊ तक में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा चुका है, जहां मनोज बाजपेयी से लेकर दिव्या खोसला कुमार, काजोल सहित कई बड़े-बड़े स्टार मंच पर आए और सिनेमा के बारे में यूथ को काफी कुछ सिखाया।

    अब जागरण फिल्म फेस्टिवल अपनी अगली मंजिल की तरफ यानी कि प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर ये कार्यक्रम 26 सितंबर से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इन तीनों के भीतर जहां कई बड़ी फिल्मों की स्क्रीनिंग जेएफएफ में होगी, तो वहीं आपके फेवरेट सितारे भी अपना अनुभव शेयर कर लोगों को प्रेरित करते दिखाई देंगे। प्रयागराज में क्या-क्या होगा, नीचे आपके लिए पूरी डिटेल हम शेयर कर रहे हैं।

    प्रयागराज में 26 तारीख को होगी इस फिल्म से ओपनिंग

    जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 के प्रयागराज शेड्यूल की ओपनिंग फिल्म 'घर' से होगी, जिसका निर्देशन डायरेक्टर कंगकन बोरा ने किया है। फिल्म की कहानी संदीप और उनकी पत्नी की है, जो एक गांव से निकलकर एक वादे के खातिर मुंबई में आते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें धोखा खाना पड़ता है। इस कपल के पास मुंबई में रहने के लिए छत तक नहीं होती। घर उनके संघर्ष और सर्वाइवल की कहानी को दिखाती है।

    पहले ये फेस्टिवल सिर्फ 18 साल से ज्यादा के उम्र के ऊपर के लोगों को फिल्म दिखाता था, लेकिन अपनी टैग लाइन 'गुड सिनेमा फॉर एवरीवन' को ध्यान में रखते हुए जागरण फिल्म फेस्टिवल अब ऐसे स्पेशल सेक्शन लेकर आया है, जिससे सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चों को भी सीख मिले।

    naidunia_image

    27 तारीख को दिखाई जाएंगी ये 4 फिल्में

    26 तारीख को प्रयागराज में 'घर' से धमाकेदार ओपनिंग के बाद 27 सितंबर भी जागरण फिल्म फेस्टिवल में कई फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली फिल्मों की लिस्ट में दोस्तबुक, मेजिकल प्लांट, ब्लाइंडफोल्ड और मंडी हाउस का मेंटल है। दोस्तबुक जहां डायरेक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में बनी है, तो वहीं मेजिकल प्लांट तारीक मोहम्मद ने डायरेक्ट की है। इसके अलावा ब्लाइंड फोल्ड के निर्देशन की कमान अदिति पांडे ने संभाली है और क्लोजिंग फिल्म मंडी हाउस का मेंटल डायरेक्टर माही सिंह ने बनाई है।

    जागरण फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली इन सभी फिल्मों के कांसेप्ट एक-दूसरे से काफी अलग है। खास बात ये है कि प्रयागराज में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में जितनी भी फिल्मों का आयोजन किया जा रहा है, वह सिर्फ बड़ों और युवाओं के लिए नहीं है।

    naidunia_image

    ये सितारे करेंगे यूथ को प्रेरित

    फिल्मों की स्क्रीनिंग तो होगी ही, लेकिन इसी के साथ हर तारीख को सिनेमा से जुड़ा खास गेस्ट प्रयागराज इवेंट में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाएगा। इसका ओपनिंग सेशन विनीत कुमार सिंह के साथ होगा, जो 26 सितंबर में खास गेस्ट होंगे, जो मौजूद बच्चों को एक्टिंग और उसके क्राफ्ट के बारे में बताएंगे।

    इसके अलावा 27 तारीख को स्कैम 1992 फेम प्रतीक गांधी इंजीनियरिंग से निकलकर एक्टर बनने का सफर शेयर करेंगे। 28 तारीख को प्रयागराज में इस इवेंट की क्लोजिंग में VFX की मास्टरक्लास देने के लिए दीपक पंत खास मेहमान बनकर आएंगे।

