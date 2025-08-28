एंटरटेनमेंट डेस्क। जागरण ग्रुप का सबसे मशहूर कार्यक्रम जागरण फिल्म फेस्टिवल का आगाज बहुत ही जल्द राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। इससे पहले इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज में छात्राओं के लिए एक प्री-फेस्टिवल स्पेशल इवेंट का आयोजन किया गया है, जो जागरण फिल्म फेस्टिवल का बढ़ावा देने की एक अहम पहल है।
इस कार्यक्रम में विभिन्न तरीके की प्रतियोगिताएं भी देखने के लिए मिला है, जिसमें इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए इस इवेंट के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज परिसर में प्राचार्य प्रो. पूनम कुमरिया की अगुवाई में 13वें जागरण फिल्म समारोह को क्रेज को बढ़ावा देने के लिए प्री फेस्टिवल की शुरुआत हुई। जिसमें छात्राओं के बीच कई तरह के खेलों को आयोजित करके कॉलेज परिसर माें रंगारंग कार्यक्रम देखना को मिला। इस इवेंट के दौरान कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जो खेल खेले उनकी डिटेल्स इस प्रकार है-
ट्यून इन फाइंड आउटइस तरह की कई जैसी मजेदार गतिविधियों में इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इवेंट को शानदार बनाया। इसके बाद जैमिंग सेशन का आगाज हुआ और कॉलेज में संगीत और गायकों की आवाज से परिसर गूंज उठा।
इस दिन का मुख्य आकर्षण जेएफएफ अनटाइटल्ड का शुभारंभ था - एक अनूठा मंच जो फिल्म निर्माण के असली कलाकारों का जश्न मनाता है। इस पहल के माध्यम से, महत्वाकांक्षी कहानीकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलता है, जिसमें विजेता को अपनी लघु फिल्म को जीवंत करने के लिए ₹1 लाख का अनुदान भी मिलता है।
इस प्री-फेस्टिवल समारोह के साथ, जागरण फिल्म फेस्टिवल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह सिर्फ फिल्में दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि नए अनुभवों का निर्माण करने और सिनेमा प्रेमियों से सीधे जुड़ने के बारे में है।
4 सितंबर जागरण फिल्म फेस्टिवल का आयोजन
हर साल की तरह इस बार भी जागरण फिल्म फेस्टिवल की धूम राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगी। 4 सितंबर से श्रीराम ऑडिटोरियम जेएफएफ की शुरुआत होगी। जिसमें कई फिल्मों के स्पेशल प्रीमियर और सिनेमा जगत हस्तियों के साथ विचार-विमर्श के सेशन जारी रहेंगे।