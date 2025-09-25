मेरी खबरें
    अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 ने शुरुआती तीन दिनों में दमदार कमाई की, लेकिन अब रफ्तार धीमी हो गई है। छठे दिन फिल्म की कमाई घटकर 4.25 करोड़ रह गई। कुल कलेक्शन 69.75 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि बजट 120 करोड़ रुपये है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 09:30:59 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 09:30:59 AM (IST)
    Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस छठे दिन औंधे मुंह गिरी अक्षय कुमार व अरशद वारसी की फिल्म
    जॉली एलएलबी 3 का कलेक्शन। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पहले तीन दिनों में फिल्म ने शानदार कमाई दर्ज कराई।
    2. छठे दिन की कमाई घटकर 4.25 करोड़ रह गई।
    3. कुल नेट कलेक्शन अब तक 69.75 करोड़ रुपये।

    बॉलीवुड डेस्क। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर जॉली एलएलबी 3 ने पहले हफ्ते में शानदार शुरुआत की थी, लेकिन अब फिल्म की रफ्तार धीमी होती दिख रही है। लीगल कॉमेडी-ड्रामा ने शुरुआती दिनों में दर्शकों को खूब आकर्षित किया, लेकिन छठे दिन की कमाई ने यह साफ कर दिया कि फिल्म का आगे का सफर मुश्किल हो सकता है।

    छठे दिन की कमाई

    बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार को फिल्म ने मात्र 4.25 करोड़ रुपये की कमाई की। इस तरह जॉली एलएलबी 3 का कुल नेट कलेक्शन 69.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। बुधवार को फिल्म की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 11.11 प्रतिशत रही। सुबह के शो में 6.56 प्रतिशत, दोपहर में 10.86 प्रतिशत, शाम को 11.54 प्रतिशत और रात के शो में 15.46 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई।

    दिनवार कलेक्शन

    • दिन 1: 12.5 करोड़ रुपये

    • दिन 2: 20 करोड़ रुपये

    • दिन 3: 21 करोड़ रुपये

    • दिन 4: 5.5 करोड़ रुपये

    • दिन 5: 6.5 करोड़ रुपये

    • दिन 6: 4.25 करोड़ रुपये

    भारी बजट में बनी है फिल्म

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, जॉली एलएलबी 3 का बजट लगभग 120 करोड़ रुपये है। अब तक 70 करोड़ के करीब पहुंच चुकी यह फिल्म जल्द ही आधा शतक तो पार कर लेगी, लेकिन बड़े बजट की तुलना में इसकी आगे की कमाई चिंता का विषय है।

    क्या है फिल्म कहानी

    फिल्म दो वकीलों की कहानी पर आधारित है, जिनका नाम जॉली है लेकिन उपनाम अलग-अलग हैं। किसानों से जुड़ा एक अहम केस मिलने के बाद दोनों मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, गजराज राव और सीमा बिस्वास जैसे कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इसे सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है और कंगड़ा टॉकीज के बैनर तले अजीत अंधारे और आलोक जैन ने प्रोड्यूस किया है।

    कुल मिलाकर जॉली एलएलबी 3 ने शुरुआत में दर्शकों को बांधा, लेकिन अब इसे बॉक्स ऑफिस पर मजबूती बनाए रखने के लिए माउथ पब्लिसिटी और वीकेंड की कमाई पर निर्भर रहना होगा।

