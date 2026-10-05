2000 मेहमानों को इनविटेशन भेजा…फिर घर पर 100 लोगों के बीच हुई शादी; क्यों शादी में किसी को नहीं बुलाना चाहती थीं जूही चावला

मनोरंजन डेस्क। जूही चावला ने अपनी शादी में 2000 लोगों को इनवाइट किया था। सभी को न्योता दिया जा चुका था। लेकिन, आखिर में एक्ट्रेस ने किसी को न बुलाने का फैसला किया। इस बात का खुलासा खुद जूही ने किया है।

2024 में गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक इवेंट में जूही ने कहा- मेरी शादी में करीब 2,000 मेहमानों को बुलाने की तैयारी थी। निमंत्रण भी भेजे जा चुके थे, लेकिन शादी से कुछ समय पहले उन्होंने अपनी इमोशन्स को देखते हुए बड़ी शादी का प्लान बदलने का फैसला किया। इसके बाद मेरी जय मेहता के साथ शादी किसी घर पर परिवार और बेहद करीबी लोगों की मौजूदगी में हुई।

मां को खोने के बाद इमोशनल दौर से गुजर रही थीं जूही जूही ने बताया था कि शादी से करीब एक साल पहले उनकी मां का निधन हो गया था। उस समय वह अपने करियर के बेहद व्यस्त दौर में थीं और कई बड़ी फिल्मों में काम कर रही थीं। शादी की तारीख नजदीक आने लगी तो उनके मन में कई तरह के सवाल आने लगे। जूही के मुताबिक, उन्हें डर था कि मां को खोने के बाद अब शादी के साथ कहीं उनका करियर भी खत्म न हो जाए। उन्होंने बताया कि एक दिन वह भावुक होकर टूट गईं और अपनी होने वाली सास से इस बारे में बात की। सास ने कैंसिल करवा दिए 2,000 लोगों के इनविटेशन जूही ने कहा- मेरी बात सुनने के बाद सासू मां ने ग्रैंड शादी का दबाव नहीं बनाया। बल्कि उन्होंने परिवार को समझाया कि अगर जूही इस समय बड़ी शादी के लिए तैयार नहीं हैं तो समारोह को बदल दिया जाए। करीब 2,000 लोगों को निमंत्रण भेजे जा चुके थे, लेकिन उनकी सास ने परिवार से कहा कि अब बड़ी शादी नहीं होगी।