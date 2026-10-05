मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

कैंची धाम में वीकेंड पर उमड़ी भारी भीड़, हनुमान अंश के डायरेक्‍टर ने वीडियो संदेश में की ट्रैफिक जाम से बचने की अपील

इस समय और बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि वहां हनुमान अंश फिल्म देखने के बाद लोग वहां पहुंच गए हैं। अगर ऐसा है तो भी और अगर ऐसा नहीं है तो भी हमें सभ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 03:30:20 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 03:41:13 PM (IST)
कैंची धाम में वीकेंड पर उमड़ी भारी भीड़, हनुमान अंश के डायरेक्‍टर ने वीडियो संदेश में की ट्रैफिक जाम से बचने की अपील
कैंची धाम में उमड़ी बेतहाशा भीड़।

HighLights

  1. यह भीड़ लंबे वीकेंड से पहले शुरू हुई, 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी रही थी।
  2. शनिवार और रविवार थे, जिससे भक्तों को लगातार तीन दिन की छुट्टी मिली।
  3. मसूरी में टूरिस्ट की भारी भीड़ देखी गई, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं।

एंटरटनेमेंट डेस्‍क। हनुमान अंश फिल्‍म के बाद कैंची धाम के प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। कैंची धाम में वीकेंड पर भक्तों की भीड़ देखी गई है। हनुमान मंदिर कैंची धाम में वीकेंड पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। संत नीम करोली बाबा से जुड़ा, कैंची धाम फिल्म हनुमान अंश के पिछले डेढ़ महीने में भारत में "चमत्कारी" बिजनेस करने के बाद एक दिलचस्प स्‍थान बन गया है।

इस स्थिति को देखते हुए हनुमान अंश के डायरेक्टर डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए विज़िटर्स से साइट पर जाने से पहले समझदारी से काम लेने की रिक्वेस्ट की।

उन्होंने उनसे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अगर ज़रूरी हो, तो नीम करोली बाबा से जुड़ी दूसरी जगहों पर जाने के लिए कहा।

रविवार शाम को, डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने लोगों से अपील करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा, “कैंची धाम में बहुत भीड़ हुई है।

इस समय और बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि वहां हनुमान अंश फिल्म देखने के बाद लोग वहां पहुंच गए हैं। अगर ऐसा है तो भी और अगर ऐसा नहीं है तो भी हमें सभी को वहां की परिस्थिति पता करके ही वहां जाना चाहिए।”


naidunia_image

'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...' गाने वाले सुनील लोधी को मिलेगी आंखों की रोशनी, 'हनुमान अंश' फिल्म की टीम कराएगी इलाज

लॉन्‍ग वीकेंड के चलते उमड़े भक्‍तगण

यह भीड़ लंबे वीकेंड से पहले शुरू हुई, 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी थी, उसके बाद शनिवार और रविवार थे, जिससे भक्तों को लगातार तीन दिन की छुट्टी मिली। शुक्रवार को मसूरी में टूरिस्ट की भारी भीड़ देखी गई, जिससे मसूरी-देहरादून रोड पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं।

इस बीच, भारत में हनुमान अंश का शानदार प्रदर्शन जारी है। 59 दिनों के बाद, फिल्म ने अब तक भारत में ग्रॉस कलेक्शन में ₹383.56 करोड़ और नेट कलेक्शन में ₹324.73 करोड़ कमाए हैं।

naidunia_image

क्‍या कहा विशाल चतुर्वेदी ने

  • भक्त दूसरी दिलचस्प जगहों के बारे में भी सोच सकते हैं। नीम करोली गांव और वृंदावन का उदाहरण देते हुए विशाल ने कहा कि ये जगहें उन लोगों के लिए भी ज़रूरी हैं जो कैंची धाम नहीं जा पाते।

  • आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे समय में अगर कैंची धाम में बहुत भीड़ है और घंटों की लाइन लगी है, तो आप इन जगहों पर भी जा सकते हैं...

  • मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी स्थिति न हो पाए कि आपके घर में बच्चे और महिलाएं वहां घुटन हो रही हों, या ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हों।

  • (मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर कैंची धाम में बहुत भीड़ हो और लंबी लाइन हो, तो आप इन दूसरी जगहों पर भी जाएं।

  • कृपया खुद को ऐसी स्थिति में न डालें जहां आपके परिवार की महिलाओं और बच्चों को उन्होंने आगे कहा, "(दम घुट जाएगा या ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे)।