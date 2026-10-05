एंटरटनेमेंट डेस्‍क। हनुमान अंश फिल्‍म के बाद कैंची धाम के प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। कैंची धाम में वीकेंड पर भक्तों की भीड़ देखी गई है। हनुमान मंदिर कैंची धाम में वीकेंड पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। संत नीम करोली बाबा से जुड़ा, कैंची धाम फिल्म हनुमान अंश के पिछले डेढ़ महीने में भारत में "चमत्कारी" बिजनेस करने के बाद एक दिलचस्प स्‍थान बन गया है।

इस स्थिति को देखते हुए हनुमान अंश के डायरेक्टर डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए विज़िटर्स से साइट पर जाने से पहले समझदारी से काम लेने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने उनसे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अगर ज़रूरी हो, तो नीम करोली बाबा से जुड़ी दूसरी जगहों पर जाने के लिए कहा। रविवार शाम को, डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने लोगों से अपील करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा, “कैंची धाम में बहुत भीड़ हुई है। इस समय और बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि वहां हनुमान अंश फिल्म देखने के बाद लोग वहां पहुंच गए हैं। अगर ऐसा है तो भी और अगर ऐसा नहीं है तो भी हमें सभी को वहां की परिस्थिति पता करके ही वहां जाना चाहिए।”