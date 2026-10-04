'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...' गाने वाले सुनील लोधी को मिलेगी आंखों की रोशनी, 'हनुमान अंश' फिल्म की टीम कराएगी इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अपनी ठेठ बुंदेली शैली और सुरीली आवाज से देशभर में खास पहचान बनाने वाले दृष्टिबाधित लोक गायक सुनील लोधी के लिए अब एक नई उम्मीद की किरण जगी है। नीम करौली बाबा के जीवन और महिमा पर आधारित बहुचर्चित हिंदी फिल्म 'हनुमान अंश' के सुपरहिट भजन "मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान..." से लोकप्रिय हुए सुनील के नेत्र इलाज के लिए फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर खुद आगे आई हैं।
मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले सुनील लोधी की आंखों के उपचार के लिए फिल्म निर्माता अनुप्रिया नागर ने मुंबई के एक प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ से अपॉइंटमेंट लिया है। जल्द ही सुनील को मुंबई ले जाया जाएगा, जहां वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी आंखों का विस्तृत परीक्षण करेंगे।
जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटने की कितनी संभावनाएं हैं और किस तरह का चिकित्सा उपचार अपनाया जाएगा।
यह भी पढ़ें- उज्जैन में 255 करोड़ रुपये से बन रहा डेयरी प्लांट खोलेगा कमाई के नए रास्ते, 73 हजार दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा बड़ा बाजार
सुनील लोधी की प्रतिभा से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी पूर्व में हुई मुलाकात के दौरान उनके इलाज के लिए हर संभव सरकारी मदद मुहैया कराने का भरोसा दे चुके हैं।
बचपन से दृष्टिबाधित होने के बावजूद सुनील ने कभी अपनी इस शारीरिक चुनौती को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी बुंदेलखंडी लोक गायकी को साधना बनाया और अपनी अनूठी गायकी के दम पर आज देश भर के संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है।