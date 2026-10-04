'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...' गाने वाले सुनील लोधी को मिलेगी आंखों की रोशनी, 'हनुमान अंश' फिल्म की टीम कराएगी इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अपनी ठेठ बुंदेली शैली और सुरीली आवाज से देशभर में खास पहचान बनाने वाले दृष्टिबाधित लोक गायक सुनील लोधी के लिए अब एक नई उम्मीद की किरण जगी है। नीम करौली बाबा के जीवन और महिमा पर आधारित बहुचर्चित हिंदी फिल्म 'हनुमान अंश' के सुपरहिट भजन "मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान..." से लोकप्रिय हुए सुनील के नेत्र इलाज के लिए फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर खुद आगे आई हैं।

मुंबई के विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे आंखों की जांच मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले सुनील लोधी की आंखों के उपचार के लिए फिल्म निर्माता अनुप्रिया नागर ने मुंबई के एक प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ से अपॉइंटमेंट लिया है। जल्द ही सुनील को मुंबई ले जाया जाएगा, जहां वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी आंखों का विस्तृत परीक्षण करेंगे।