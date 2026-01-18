मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    AR Rahman पर बरसीं Kangana Ranaut... 'छावा' से लेकर 'इमरजेंसी' तक छिड़ी रार; एक्ट्रेस बोली- "रहमान पर तरस आता है"

    ऑस्कर विजेता संगीतकार और गायक एआर रहमान एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने विक्की कौशल स्टारर फिल्म छावा ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 10:29:37 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 10:29:37 AM (IST)
    AR Rahman पर बरसीं Kangana Ranaut... 'छावा' से लेकर 'इमरजेंसी' तक छिड़ी रार; एक्ट्रेस बोली- "रहमान पर तरस आता है"
    कंगना रनौत और एआर रहमान( फोटो- इंस्टाग्राम)

    HighLights

    1. एआर रहमान एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं
    2. विक्की कौशल स्टारर फिल्म छावा को समाज को बांटने वाली फिल्म बताया था
    3. छावा के लिए एआर रहमान ने ही म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था

    एंटरटेनमेंट डेस्क। ऑस्कर विजेता संगीतकार और गायक एआर रहमान एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने विक्की कौशल स्टारर फिल्म छावा को समाज को बांटने वाली फिल्म बताया था। इस फिल्म के लिए एआर रहमान ने ही म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। अब करीब एक साल बाद उनका यह बयान दोबारा सुर्खियों में है।

    इसी इंटरव्यू में एआर रहमान ने यह भी कहा था कि कथित तौर पर कम्युनल कारणों की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में पहले जितना काम नहीं मिल रहा है। उनके इसी बयान पर अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर दावा किया कि एआर रहमान ने उनकी फिल्म इमरजेंसी के लिए म्यूजिक देने से इनकार कर दिया था।


    एआर रहमान के बयान पर कंगना का तीखा रिएक्शन

    कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एआर रहमान का एक वीडियो क्लिप साझा किया, जिसमें वह छावा को विभाजनकारी फिल्म बता रहे हैं। इसके साथ कंगना ने लिखा कि उन्हें खुद इंडस्ट्री में काफी पूर्वाग्रह और पक्षपात का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह खुलकर बीजेपी का समर्थन करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एआर रहमान से ज्यादा पक्षपाती और नफरत से भरा इंसान किसी को नहीं देखा।

    कंगना ने किया इमरजेंसी का जिक्र

    कंगना ने अपने पोस्ट में बताया कि वह चाहती थीं कि एआर रहमान उनकी डायरेक्टोरियल फिल्म इमरजेंसी को नरेट करें, लेकिन उन्होंने मिलने तक से इनकार कर दिया। एक्ट्रेस के मुताबिक, उन्हें यह कहकर मना किया गया कि एआर रहमान किसी “प्रोपेगैंडा फिल्म” का हिस्सा नहीं बनना चाहते।

    naidunia_image

    कंगना ने आगे लिखा कि हैरानी की बात यह है कि इमरजेंसी को क्रिटिक्स ने काफी सराहा और यहां तक कि विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी फिल्म की संतुलित और संवेदनशील सोच की तारीफ की थी। इसके बावजूद, कंगना का आरोप है कि एआर रहमान अपनी नफरत के चलते सच्चाई को नहीं देख पाए। उन्होंने अंत में लिखा कि उन्हें एआर रहमान पर तरस आता है।

    यह भी पढ़ें- Emergency Movie: ‘आपको इमरजेंसी देखनी चाहिए, पसंद आएगी’... कंगना रनौत के प्रस्ताव पर प्रियंका गांधी ने दिया यह जवाब

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.