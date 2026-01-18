AR Rahman पर बरसीं Kangana Ranaut... 'छावा' से लेकर 'इमरजेंसी' तक छिड़ी रार; एक्ट्रेस बोली- "रहमान पर तरस आता है"

एंटरटेनमेंट डेस्क। ऑस्कर विजेता संगीतकार और गायक एआर रहमान एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने विक्की कौशल स्टारर फिल्म छावा को समाज को बांटने वाली फिल्म बताया था। इस फिल्म के लिए एआर रहमान ने ही म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। अब करीब एक साल बाद उनका यह बयान दोबारा सुर्खियों में है।

इसी इंटरव्यू में एआर रहमान ने यह भी कहा था कि कथित तौर पर कम्युनल कारणों की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में पहले जितना काम नहीं मिल रहा है। उनके इसी बयान पर अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर दावा किया कि एआर रहमान ने उनकी फिल्म इमरजेंसी के लिए म्यूजिक देने से इनकार कर दिया था।